El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pradales y sus consejeros, durante el acto celebrado el año pasado en el Palacio de Miramar. Irekia
Análisis

La hora de la verdad de Pradales

El lehendakari arranca el curso político con el reto de que las mesas con las que busca afinar su gestión empiecen a producir resultados y consciente de que las transferencias no llegarán en el plazo acordado

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:33

Se sembró mucho, es verdad, para poder avanzar rápido. Y cuando se siembra, obviamente, hay que recoger después». El Gobierno vasco admite, con la metáfora ... de los frutos por cosechar, que el segundo curso político de Imanol Pradales como lehendakari es, como en el caso de los equipos que despuntan, el de la confirmación. El momento de ver «resultados», apuntan distintas fuentes consultadas, de traducir a avances concretos y «tangibles» los esfuerzos por conjurar el desgaste en la gestión que amenazaba con minar gravemente las expectativas electorales de su partido, el PNV, y que han centrado el primer año largo de andadura del Ejecutivo. La hora de la verdad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    EL CORREO sigue a Ertzaintza y Policía Local de noche en la Aste Nagusia: «Me ha arrancado la cadena de oro de mi madre»
  2. 2

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  3. 3

    Alejo Stivel y la nostalgia de Tequila en La Pérgola
  4. 4 Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia
  5. 5 La desgarradora carta de despedida de Sonsoles Ónega a Javier Cid, fallecido a los 46 años
  6. 6 Vecinos de Marzana se manifiestan hoy por el ruido en fiestas: «Esto es insufrible»
  7. 7

    Brasa de pinchos morunos sobre una tabla de planchar
  8. 8

    El «sueño cumplido» de Shinova en Aste Nagusia con un momentazo sorpresa
  9. 9 Una gran sorpresa llamada Íñigo Pérez
  10. 10 Trasladado al hospital de Basurto tras ser agredido por un joven de 18 años con una botella de cristal rota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La hora de la verdad de Pradales

La hora de la verdad de Pradales