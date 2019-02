Directo | El tribunal permite responder en catalán «por razones emocionales»

Melchor Saiz Pardo

El tema de la traducción, que el tribunal debe zanjar hoy, no es baladí. Por el momento, solo está prevista, en el caso de que así lo soliciten los procesados, la traducción secuencial. Es decir, que el procesado habla,luego interrumpe y el interprete traduce. Este procedimiento alargaría bastante la vista. La traducción simultánea que reclaman las defensas es mucho más ágil, pero obligaría a un despliegue técnico (auriculares y demás) que por el momento no hay en el Supremo. No obstante, fuentes del tribunal apuntan a que no habría problema para este despliegue inmediato.