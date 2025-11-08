Las otras historias de la conquista que desmontan los relatos nacionales

Entre las versiones de la historia victimista americana y la heroica española hay otras lecturas que matizan los extremos. «Los mexicas o aztecas también ... fueron un pueblo invasor. Llegaron del norte y construyeron un imperio, donde no todo fue orden, progreso y respeto. Fue tanto cruel como beneficioso en algunas cosas, como luego el imperio español», asegura Rogelio Núñez, investigador del Real Instituto Elcano.

En 1519, llegó Hernán Cortés. «Tenía apenas 500 soldados, 16 caballos y 14 cañones. No hubiese podido completar la conquista del imperio azteca, que entonces tenía seis millones de habitantes, sin el concurso decidido y capital de otros pueblos. Él no solo hizo una gran tarea militar, sino una labor democrática y una labor diplomática encomiable», sostiene el exministro de Exteriores José Manuel García Margallo, quien recuerda que unos años después se promulgaron leyes «que reconocieron que los pueblos indios eran ciudadanos de la Corona».

Olvidos dobles

Sin embargo, «había muchas otras culturas indígenas en muchas otras partes, cuyo proceso de dominación y conquista llegó hasta principios del siglo XX», explica el intelectual mexicano Jorge Volpi. «Entonces, ver la conquista como algo que empieza y termina en el siglo XVI es una falsedad».

Ya en el siglo XIX, sucedió la Revolución mexicana. «La pérdida de las colonias coincidió con esa época y con la Guerra de Independencia de Francia», asegura Volpi. «En ese momento, España se olvidó de su pasado colonial por completo, igual que hicieron las élites americanas, porque no convenía en el nuevo relato nacionalista».

Exigir perdón por la actuación del imperio español en América es como pedir que Italia se disculpe con España o Francia por el avance del imperio romano. «En Numancia murieron todos los hispanos que no aceptaron el dominio romano, pero gracias a Roma entramos en la civilización occidental», compara García-Margallo. «No hay nada menos inteligente que aplicar criterios de 2025 a lo que ocurrió en 1519».