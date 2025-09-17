Guerra por las banderas palestinas en los colegios de Madrid Ayuso niega haber dado la orden de retirarlas, como afirma Marea Palestina, pero exige dejar el «adoctrinamiento» fuera de aulas

Unas profesoras llevan una bandera palestina a la llegada a acto de apertura oficial del curso académico de las universidades andaluzas.

T. Nieva Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:01

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado que ella haya dado ninguna orden para retirar banderas palestinas de las aulas madrileñas pero ha exigido al Gobierno de la nación que deje el «adoctrinamiento» y la «kale borroka» fuera de los centros educativos.

Así lo ha señalado la presidenta desde Alcalá de Henares tras el Consejo de Gobierno, después de que Marea Palestina haya alertado de que varios centros educativos de la región han recibido una orden de la consejería de Educación, Ciencia y Universidades de retirar banderas o muestras de apoyo a Gaza.

«No he dado ninguna instrucción personalmente, hablaré con la consejería, pero en lo que está y lo que ha estado siempre la consejería de Educación es en preservar la convivencia en las mismas y en la no politización de las aulas», ha defendido Díaz Ayuso.

Considera que utilizar los colegios y las universidades con fines hace «retrotaerse a los peores episodios del siglo XX», además de asegurar que lo que van a conseguir únicamente es «que la bandera palestina sea vista al final como algo negativo, si se impone a la fuerza, si se politiza todo».

Así, ha afirmado que el Gobierno regional está «totalmente en contra de reventar la convivencia en Madrid» así como de intentar «adoctrinar en los colegios» con el único objetivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «tapar su corrupción».

«No tiene perdón que la 'kale borroka' la lleve a todas partes, y el odio y la división guerracivilista a todos sitios. Eso es lo menos responsable», ha expresado Díaz Ayuso. El objetivo, según la presidenta, es que no se hable de temas que «afectan a España, de cómo la van desguazando, cómo van entregando competencias que no son posibles a las comunidades autónomas gobernadas por el independentismo», además de tapar «los escándalos más sórdidos».

Acciones legales

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha anunciado por su parte que emprenderán medidas legales contra la Comunidad de Madrid tras conocerse las quejas de profesores a los que se habría pedido descolgar las muestras de apoyo a Gaza en los centros escolares.

«La comunidad educativa madrileña está con el pueblo de Gaza y contra el genocidio como la inmensa mayoría del pueblo de Madrid. Es inadmisible que Ayuso intente prohibir la bandera de Palestina en los colegios. Vamos a emprender acciones legales en cuanto esta orden ejecutiva se haga oficial», ha manifestado este miércoles en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Según la plataforma Marea Palestina, como ha adelantado 'El País', algunos colegios han recibido estos días «una inspección» para retirar toda simbología que tenga que ver con Palestina. Esta tarde, a las 17.00 horas, los docentes que forman parte de la asociación tratarán el tema y las posibles medidas que tomarán en una asamblea abierta en el Ateneo La Maliciosa.

Desde la Consejería que lidera Emilio Viciana han negado que se haya dado alguna instrucción general sobre banderas o cualquier otro aspecto. «Únicamente cuando las Direcciones de Área Territorial (DAT) conocen que algún centro quiere organizar actividades que pudieran tener relación con alguna cuestión política, recuerdan a los directores que los centros educativos deben ser absolutamente apolíticos», han precisado.