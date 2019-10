El Govern llama a la «desobediencia civil masiva» pese a la amenaza de Sánchez de aplicar el 155

Pedro Sánchez y Quim Torra mantienen las espadas en todo lo alto. Las posiciones de partida respecto a la resolución de la crisis catalana no pueden estar más alejadas, y la proximidad de las elecciones y del fallo del 'procés' solo contribuye a endurecer los discursos y crispar el debate. Si además surgen otros elementos de tensión, como el reciente encarcelamiento de siete CDR acusados de terrorismo... Ayer, en un segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O marcado por la baja participación, el presidente del Gobierno en funciones insistió en que, aunque preferiría poder evitarlo, no le temblará el pulso si tiene que aplicar el artículo 155 de la Constitución. Los secesionistas, por su parte, parecen empeñados en crear el escenario en el que Sánchez se vería obligado a intervenir la autonomía. No solo se comprometieron a «avanzar sin excusas» hacia la independencia, sino que llamaron a la «desobediencia civil masiva» en caso de una sentencia condenatoria.

Pedro Sánchez salió al paso, en una entrevista en la cadena Ser, de quienes sostienen que con un Gobierno en funciones y un Senado disuelto no se puede poner en marcha el 155. Aseguró que su equipo ya ha estudiado ese escenario desde un punto de vista jurídico y su conclusión es tajante: no habría ningún inconveniente para que la Cámara territorial avalara, a través de su Diputación Permanente, una actuación similar a la que ya llevó a cabo Mariano Rajoy, con el apoyo del PSOE, en el otoño de 2017.

Sobre la mesa no hay ninguna sentencia al respecto ni, según admiten en La Moncloa, informes por escrito de la Abogacía del Estado o los servicios jurídicos del Senado. Pero el planteamiento de algunos constitucionalistas es que, al igual que la Diputación Permanente del Congreso puede asumir las competencias de esa Cámara cuando, estando disuelta, sea necesario proclamar el estado de alarma, excepción o sitio, la del Senado tiene que poder hacer lo propio con las medidas necesarias para obligar a una autonomía a cumplir sus obligaciones constitucionales. De otro modo, aducen, se dejaría inerme al Estado.

El aviso realizado por Sánchez, en todo caso, pretendía servir como aldabonazo. El líder del PSOE aseguró que su deseo es no tener que llegar a echar mano del excepcional precepto y anticipó que, si no le queda más remedio, buscará la «unidad de los partidos políticos» y la «proporcionalidad». Pero, aunque subrayó que aún no ha tomado «ningún tipo de decisión», también insistió en su llamada a Torra para que no «juegue con fuego».

En el Gobierno preocupa la actitud adoptada por el jefe del Ejecutivo catalán frente a las detenciones de miembros del Equipo de Respuesta Táctica de los CDR por delitos relacionados con terrorismo y tenencia de explosivos. La dimisión del director de los Mossos d'Esquadra justo en vísperas de la sentencia del 'procés', por falta de confianza de Torra, tampoco se ve como un buen augurio. Como no lo fueron las resoluciones aprobadas la semana pasada por el Parlament, en las que Junts per Catalunya, ERC y la CUP se comprometieron a dar una respuesta institucional a la sentencia para conseguir la amnistía de los dirigentes que puedan resultar condenados y se conmina a la retirada de la Guardia Civil de Cataluña.

«Espíritu» del 1-O

Ajeno a las nuevas advertencias de Pedro Sánchez, el Gobierno de Quim Torra en pleno reafirmó ayer su lealtad al derecho de autodeterminación y a la república catalana declarada el 27 de octubre de 2017. En el segundo aniversario del 1-O, Quim Torra, rodeado por el vicepresidente, Pere Aragonès, los consejeros y buena parte de los altos cargos de la Administración catalana, reivindicó el «espíritu» del 1-O como una fecha fundacional del republicanismo y se comprometió a «avanzar sin excusas» hacia la independencia.

El Gobierno catalán buscó la máxima solemnidad para celebrar la efeméride. Si el primer aniversario fue un homenaje a las víctimas de la «barbarie» de las cargas policiales, según Torra, la celebración de ayer estuvo marcada por la inminente sentencia del Supremo. En ese contexto hay que situar sus palabras y también las de Aragonès, los dos únicos que intervinieron. Según el vicepresidente, el «espíritu» del 1-O y el de la huelga del 3 de octubre es el que deberá marcar los «desafíos del futuro».

Los secesionistas quisieron trasladar una imagen de unidad. Buscaron la unidad gubernamental en el acto en el Palau de la Generalitat, la buscaron en un mitin en el que intervinieron los partidos (JxCat, ERC y la CUP) y las entidades sociales, y también en la manifestación en Barcelona. El soberanismo llamó a dar al Supremo una respuesta unitaria y basada en la «desobediencia civil masiva». Pero la reacción al Supremo divide tanto al independentismo como la hoja de ruta a seguir hacia la secesión.