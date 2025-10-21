Gogora recordará el primer Gesto y analizará las figuras de 'Yoyes' y 'Pertur' El Instituto de la Memoria aumenta un 30% su inversión para investigaciones y abordará también los acontecimientos del 3 de marzo en Vitoria

Gogora ha aprobado este martes, en su consejo de dirección, las líneas maestras para el año 2026. El primer acto de Gesto por la Paz, del que se cumplirán 40 años, los acontecimientos del 3 de marzo en Vitoria -se cumple medio siglo- y las figuras de 'Pertur' y 'Yoyes' fueron algunos de los principales asuntos abordados. Eduardo Moreno Bergareche, 'Pertur', fue un miembro de ETA que desapareció en 1976 y Dolores Catarain, 'Yoyes', había abandonado la banda cuando fue asesinada por sus excompañeros en 1986.

Durante la reunión, presidida por el lehendakari, Imanol Pradales, se ha aprobado un incremento del 30% de la inversión para investigaciones, que asciende a 5.283.000 euros. Abordará «la diversidad sexual y de género bajo el franquismo» y la persecución del colectivo LGTB. También el papel jugado por el Patronato de protección de la mujer en Euskadi. «un entramado institucional represor creado en 1941 y dirigido exclusivamente hacia las mujeres». También se continuará el análisis del primer Gobierno vasco en sus estructuras inferiores, es decir, los cargos medios y los funcionarios.

Alberto Alonso, director de Gogora, ha explicado su intención de fortalecer el proyecto de «búsqueda e Identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil para su dignificación». El incremento de restos localizados en Amorebieta y Begoña, entre otros, ha obligado a reforzar las tareas de identificación genética previas a la entrega a los familiares. La partida para el banco de ADN pasa de 100.000 a 180.000 euros. También se ampliará el columbario de Elgoibar y se creará otro en Derio.

Tras el éxito de la convocatoria del BEC del año pasado en la que se reunió a estudiantes y víctimas de la socialización del sufrimiento, Gogora repetirá la experiencia el 1 de diciembre en el mismo lugar. Esta vez los pabellones de Barakaldo acogerán una cita con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y se pretende «desmitificar los últimos años» del régimen.

Gogora, que depende del área de la consejera socialista María Jesús San José, volverá a «instar al Parlamento vasco a que determine el Día de la Memoria Histórica y Democrática de Euskadi» que aún no tiene fecha. La memoria reciente se conmemorará, como es habitual, el 10 de noviembre. El acto central será a las 12 horas en el Palacio Europa. El plan de gestión aprobado este martes será presentado, junto a las cuentas, ante el Parlamento vasco.