Urgente Retenciones en la A-8, sentido Bilbao, por un accidente en los túneles de Malmasín
La consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, y el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, este miércoles en Madrid. Irekia

Los gobiernos vasco y central pactan el traspaso de las prestaciones de paro

Euskadi, a través de Lanbide, será la primera comunidad en gestionar esta competencia por valor de 822 millones de euros al año

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:32

Imanol Pradales podrá presentarse mañana jueves ante el Pleno de Política General, la cita política anual por antonomasia en el Parlamento vasco, con un importante ... logro bajo el brazo. Tras un primer intento que fracasó el pasado julio, los gobiernos vasco y central finalmente han acordado este miércoles la transferencia de las prestaciones de desempleo, por lo que Euskadi se convertirá en la primera comunidad autónoma en asumir esta competencia. A partir de su firma «antes de final de año» será Lanbide, y no el Sepe, la administración encargada de abonar los 822 millones de euros que cuestan al año, aunque luego le pasará la factura al Estado.

