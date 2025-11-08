El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 7 de noviembre
Reyes Goenaga participa en la ofrenda floral a José María Lidón celebrada ayer en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Jordi Alemany

Los gobiernos central y vasco y los jueces exigen a Bildu que salde su «deuda ética» y «deslegitime» a ETA

Los actos del Día de la Memoria y el homenaje a Lidón sirven para alertar del peligro de que la violencia regrese a las calles de Euskadi

David Guadilla

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:43

Con un recuerdo explícito a las víctimas del terrorismo, en un día marcado por el acto que la Delegación del Gobierno en el País Vasco ... impulsa dentro de las convocatorias del Día de la Memoria y el celebrado en homenaje al juez José María Lidón, asesinado por ETA hace justo 24 años, las principales instituciones vascas apostaron ayer por una «explícita deslegitimación» de la banda terrorista y por recordar quiénes y «por qué asesinaron», y las razones por las que «muchos los defendieron o jalearon». Los mensajes tenían un destinatario claro que expuso de forma directa Imanol Pradales en el Parlamento al subrayar que la izquierda abertzale tiene «una tremenda deuda ética con la sociedad vasca».

