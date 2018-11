Los gobiernos central y vasco cerrarán un calendario de transferencias sin la Seguridad Social Batet y Erkoreka han mantenido un tono cordial durante su encuentro. / Ignacio Pérez Batet y Erkoreka, que se ponen como fecha tope el final de año, dan por abierta una «nueva etapa» de «diálogo, entendimiento y lealtad constitucional» tras siete años de «incomunicación» OLATZ BARRIUSO Lunes, 26 noviembre 2018, 17:35

La reunión, este lunes en Bilbao, de la Comisión Mixta de Transferencias por primera vez desde 2011 ha dado más de sí que la mera firma de los acuerdos para traspasar a Euskadi un tramo de seis kilómetros de la AP-1 y las líneas de tren Bilbao-Basauri y Alonsotegi-Barakaldo. Los gobiernos central y vasco han acordado cerrar un calendario de transferencias antes de final de año, en cumplimiento del acuerdo del Parlamento de Vitoria del 28 de junio, que instaba al Gabinete Sánchez a presentar y rubricar ese cronograma en un plazo máximo de seis meses. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, que han comparecido juntos en la sede del Archivo Histórico de Euskadi al término de la cita protocolaria, han coincidido en que se podrán cumplir los plazos indicados por la Cámara.

No obstante, Batet ha precisado que la transferencia política y técnicamente más compleja, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, queda «al margen» del proceso ahora abierto porque, entre otras cosas, existe abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, a su juicio, dificulta alcanzar un acuerdo en los términos previstos en el Estatuto de Gernika. Pese a que el acuerdo de gobierno PNV-PSE considera «prioritaria» esta materia junto al traspaso de Prisiones, Erkoreka no ha querido hacer 'casus belli' del asunto. De hecho, el tono ha sido deliberadamente positivo y cordial en todo momento. El consejero ha dejado claro que el Ejecutivo vasco «no renuncia» al traspaso, pero ha concedido que es una materia especialmente «compleja» que requiere «contraste, estudio y sosiego», por lo que ha reconocido que no es su intención «apremiar» al Gobierno central en este asunto. Más bien, la intención es concentrar esfuerzos en otras materias que ofrezcan menos dificultades, ha dicho, para poder ir avanzando. La gestión de las cárceles sí estaría en el acuerdo, aunque Batet ha reconocido que es igualmente «compleja» y llevará su tiempo.

Tanto Batet como Erkoreka han coincidido en subrayar que se abre una «nueva etapa» de «diálogo, entendimiento y cooperación» entre ambos Ejecutivos tras una etapa de «sequía» e «incomunicación» con el PP que debería conducir, ha puntualizado el consejero, al cumplimiento «íntegro» del Estatuto de Gernika. La ministra ha puesto el acento en que el acuerdo alcanzado entre ambas administraciones es un ejemplo de «lealtad constitucional». Sin citar a Cataluña, la ministra se ha referido indirectamente a ella al subrayar que el acuerdo alcanzado con el Gobierno vasco demuestra que el marco «constitucional y estatutario» permite un autogobierno «reforzado» y una plena «cooperación» entre las partes.