Los gobiernos central y vasco pactan desbloquear las leyes de Presupuestos y de Abusos Policiales Josu Erkoreka, en su comparecencia de este martes. / Blanca Castillo Con este acuerdo, el sueldo de los funcionarios vascos subirá un 1,75% a final de año. A cambio de la retirada del recurso planteado, el Parlamento vasco deberá aprobar una reforma de la normativa de Abusos Policiales para «clarificarla» y «reforzar su seguridad jurídica» KOLDO DOMÍNGUEZ Vitoria Martes, 24 julio 2018, 14:33

Los gobiernos central y vasco han alcanzado un acuerdo que pone fin a la conflictividad judicial que había marcado las relaciones entre ambas administraciones en los últimos. La buena sintonía evidenciada entre los gabinetes de Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu -del que forma parte el PSE- ha facilitado un pacto por el que el Ejecutivo central se compromete a no presentar finalmente un recurso contra la ley vasca de Presupuestos y a retirar el que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado contra once artículos y varias disposiciones de la ley de Abusos Policiales, aprobada por el Parlamento vasco en 2016.

Las conversaciones que desde hace semanas mantenían técnicos de ambos gobiernos fructificaron ayer en un encuentro entre varios viceconsejeros de Lakua y secretarios de Estado de La Moncloa. En esa cita se confirmó el entendimiento entre ambas partes y se cerró un gran acuerdo, que también incluyó una parte sobre transferencias de gestión de transferencias a Euskadi.

Son las dos grandes materias -recursos y transferencias- que el PNV puso sobre la mesa para apoyar la moción de censura del PSOE contra Rajoy y convertir en presidente de Gobierno a Pedro Sánchez. El anuncio de este pacto ha corrido a cargo del portavoz y consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los martes.

Subida de sueldo a los funcionarios

El primer punto pactado hace referencia a la ley de Presupuestos vasca. El Gobierno de Rajoy había presentado un requerimiento contra esa norma, paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. El PP considera que la subida salarial a los funcionarios vascos incluida en las Cuentas suponía una «extralimitación competencial» de Lakua. El criterio del Gabinete Sánchez es distinto y ayer acordó desistir de ese requerimiento y por tanto dar vía libre a los Presupuestos.

Por lo tanto, el sueldo de los funcionarios vascos subirá el 1,5% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2018, más otro 0,25% adicional entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. Además, se realizará una aportación de 0,5% a Itzarri, el fondo de pensiones de los trabajadores públicos vascos, que llegará al 1% a finales de año.

La otra parte del acuerdo de ayer hace referencia al compromiso del Gobierno central de retirar el recurso ya presentado por el Ejecutivo de Rajoy contra la ley de Abusos Policiales, y por el que el Tribunal Constitucional había dejado en suspenso once de sus artículos. El pacto establece que en el próximo Consejo de Ministros se hará efectiva esa retirada. Mientras, Ejecutivo autónomo acepta a introducir cambios en el articulado que La Moncloa considera necesarios para que la ley no invada competencias del Poder Judicial.

Para hacer efectivas esa modificaciones, el Gobierno vasco promoverá una reforma de la ley vigente en el Parlamento vasco, con el objetivo de «clarificar ciertos términos» y «reforzar la seguridad jurídica» de la normativa.

Para sacar adelante esa modificación, que presumiblemente será presentada conjuntamente por PNV y PSE, ambos partidos necesitan el apoyo de algún grupo de la oposición. Descartado el PP, responsables del Gobierno vasco ya han contactado con EH Bildu y Elkarrekin Podemos para lograr su voto favorable.

La retirada del recurso, no obstante, no garantiza que el Tribunal Constitucional no dicte finalmente sentencia sobre la legalidad de la ley. El alto tribunal puede motu propio continuar con las deliberaciones y finalmente dictaminar sobre la norma. Además, la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, presentó ayer un escrito en el Tribunal Constitucional para tratar de frenar la retirada del recurso del Gobierno central. «Ellos tienen el derecho de presentar las alegaciones que consideren, pero según nuestro criterio, no tienen la legitimidad jurídica para personarse en la causa. Sí la humana y social, pero no la jurídica», ha valorado Erkoreka.

Transferencia de la gestión de infraestructuras

La otra gran pata el acuerdo sellado ayer entre ambas administraciones se refiere a la transferencia de la gestión de infraestructuras a Euskadi. El pacto se circunscribe a tres apartados. El primero, convocar la primera quincena de septiembre la comisión mixta para hacer efectiva la transferencia de dos líneas ferroviarias de transporte de mercancías en Bizkaia y, de esta manera, hacer efectiva una sentencia del Constitucional que avaló la titularidad autonómica de ambos trazados.

El segundo contempla el inicio de los «trámites» para el traspaso de los tramos vascos de la AP-8 y AP-1 a su paso por Euskadi. En el caso de la primera, será necesario entablar «conversaciones» con la concesionaria -Abertis-, mientras que la segunda será transferida a finales de año.

Y por último, un tercer compromiso para comenzar con los estudios necesarios para descatalogar como bien de interés general el Puerto de Pasajes, paso previo e imprescindible para su transferencia a Euskadi.

«Son unos acuerdos muy importantes para Euskadi. Los contactos con el Gobierno central son fluidos, constantes y ágiles, y en septiembre me reuniré con la ministra Batet para hacerlos efectivos», ha apuntado Erkoreka. De esta manera, se retrasa hasta después del verano la reunión bilateral entre ambos dirigentes prevista para esta semana.