El Gobierno vasco y la UPV/EHU elevan su choque institucional por la financiación

La financiación de las universidades públicas se ha convertido ya en una cuestión de hondo calado político. Mientras en otros lugares como en la Comunidad ... de Madrid se preparan para huelgas y movilizaciones en protesta por la «asfixia» económica, en Euskadi la reivindicación se está saldando por lo pronto con un choque institucional al más alto nivel. El Gobierno de Imanol Pradales y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) se han enzarzado en una creciente discusión pública en la que, además de hablarse de dinero, se han deslizado ingredientes puramente políticos que no han hecho más que avivar el pulso.

La disputa ha registrado este martes un nuevo episodio, aunque todo apunta a que no será el último. El rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha reclamado una reunión «urgente» con el lehendakari y los consejeros de Hacienda y Universidades para trasladarles en persona el «informe de necesidades» que justificaría el potente aumento de financiación que pidió la pasada semana. Si el proyecto presupuestario para el año que viene contempla una partida de casi 340 millones de euros, el máximo responsable de la institución académica calcula que debería crecer un 80%, hasta superar los 600 millones, para evitar caer en una «parálisis».

Pero más allá de pedir una cita antes de que esos números se aprueben a finales de año en el Parlamento vasco, el rector ha lanzado otra reclamación al margen de lo económico. En su comunicado, ha exigido «respeto institucional», una referencia que se interpreta como una respuesta velada al consejero de Universidades, quien la víspera había insinuado la existencia de intereses políticos detrás de la reivindicación en materia de financiación. «Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político», deslizó Juan Ignacio Pérez Iglesias, actual titular de la cartera en el Gobierno vasco y rector de la UPV/EHU entre 2004 y 2009.

Se da la circunstancia de que el comunicado de Bengoetxea se ha difundido unas pocas horas después de que el propio Pérez Iglesias compareciera ante el Parlamento vasco para desgranar las partidas presupuestarias en cuestión. Una intervención en la que, lejos de asumir la petición del rector para elevar la aportación, el consejero ha rechazado de plano que la universidad pública esté «infrafinanciada». «No lo está. He sido cocinero antes que fraile. Cuando llegué al rectorado en 2004, me encontré un déficit del 10%», ha rememorado acerca de su etapa al frente de la institución académica.

En su presentación, el titular de Universidades ha cifrado en 426 millones de euros la contribución total que el Gobierno vasco hará a la UPV/EHU el próximo año. Se trata de un 6,9% más que en el actual ejercicio y un 16% más respecto a 2024. El desglose es el siguiente: 339 de aportación ordinaria, 42 del contrato-programa, 19 para los complementos retributivos del profesorado y 25 para infraestructuras. «Esta subida es reflejo de la apuesta del Departamento por asegurar la suficiencia financiera de la universidad pública, en consonancia con el compromiso del programa de gobierno», ha subrayado.

Pérez Iglesias ha evitado en todo caso ahondar en su acusación política al equipo rectoral. Tampoco lo ha hecho Pradales, más comedido en sus declaraciones aunque igualmente defensor de las Cuentas diseñadas por el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou. Preguntado por los periodistas, el lehendakari ha destacado que desde su llegada al cargo la aportación ordinaria a la UPV/EHU ha crecido un 12% y que «nunca en su historia ha contado con tantos recursos». Un aumento que, bajo su punto de vista, refleja la «apuesta de país» del Gabinete de PNV y PSE-EE por el sistema universitario.

Sueldos e infraestructuras

Con todas las cifras en la mano, el titular de Universidades también ha querido contrarrestar algunos de los puntos concretos esgrimidos por el rector; por ejemplo, el salarial, en el que Bengoetxea denuncia que un docente adjunto doctor cobra 1.900 euros netos al mes frente a los 2.600 de un profesor de Bachillerato. «Es verdad que ganan menos, pero es al principio de su carrera. Ocurre durante poco tiempo y la progresión es rápida. No quiere decir que no haya que cambiarlo, pero hay que tener en cuenta lo que dice la ley. No se puede hacer de un día para otro», ha respondido Pérez Iglesias.

También ha surgido la cuestión de las infraestructuras. Bengoetxea alega que la biblioteca central del campus de Leioa tiene goteras desde hace años, que la Facultad de Medicina necesita una remodelación y que hay despachos en todos los campus en los que las temperaturas oscilan entre los 13 y los 35 grados. «Las infraestructuras requieren de financiación sin duda. Nos haremos cargo de las cuestiones de seguridad y salubridad», ha asegurado el consejero, quien sin embargo ha subrayado que «no sé está gastando toda la partidas destinadas. He sido rector de esa casa. Cuando se dispone de dinero y no se gasta, no es un problema del Gobierno vasco».