El Gobierno vasco subirá un 2,5% el sueldo de los funcionarios en enero Funcionarios del Gobierno vasco entran a trabajar en Lakua. / E. C. Erkoreka asegura que el incremento se aplicará aunque Sánchez no apruebe sus Presupuestos DAVID GUADILLA Martes, 6 noviembre 2018, 19:55

El Gobierno vasco quiere aplicar la subida del 2,25% a los funcionarios vascos a partir de próximo mes de enero aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez no apruebe los Presupuestos para el año que viene. El Departamento de Gobernanza Pública liderado por Josu Erkoreka apuesta por diseñar un complemento de forma «provisional y transitoria» en la primera nómina del año que viene para salvar el principal escollo legal con el que se encuentra la aplicación de esa medida.

Y es que cualquier incremento de la retribución de los trabajadores públicos vascos depende del límite que marca la normativa estatal básica. La cuantía queda fijada en los Presupuestos Generales del Estado, y a día de hoy Sánchez tiene muy complicado lograr el aval del Congreso. Con las actuales Cuentas, la nómina de los empleados del Gobierno vasco subiría el próximo ejercicio un 1,5%. La intención del Ejecutivo de Iñigo Urkullu de ir más allá y llegar al 2,5% fue criticada hace unos días por el PP. De hecho, Antón Damborenea lo calificó como una «mentira» y lo definió como «maquillaje electoral».

Pero Erkoreka ha sido rotundo este martes durante su comparecencia en el Parlamento para explicar el contenido de los presupuestos de su departamento. No ha sido demasiado concreto al explicar la fórmula, pero sí a la hora de recalcar que a 31 de enero se procederá a la aplicación de esa subida del 2,5%. De hecho, así está recogido en el artículo 19 del borrador de Presupuestos remitido a la Cámara.

Una medida similar ya fue anunciada hace justo un año, pero no llegó a aplicarse. Sin embargo, desde el Gobierno vasco se subraya que no fue posible ponerla en marcha debido al recurso de constitucionalidad que el Ejecutivo de Mariano Rajoy presentó contra los Presupuestos vascos. Una vía judicial que no se prevé ahora.

Erkoreka también se ha referido a la aplicación de pluses de antigüedad a los altos cargos del Gobierno vasco prevista en el borrador de Presupuestos: afectará a unas 145 personas y tendrá un coste anual de 150.000 euros. El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha señalado esta tarde que la medida busca acabar con una «situación insostenible» y una «desigualdad manifiesta» con el resto de trabajadores públicos.

Un agravio

La propuesta del Gobierno está incluida en un anexo del proyecto de Cuentas públicas para 2019. Tal y como informó EL CORREO el pasado sábado, los beneficiarios teóricos de esta medida serían el propio lehendakari, los consejeros, viceconsejeros, jefes de gabinete, asesores, etc., cuyo sueldo oscila entre los 60.000 y 90.000 euros. En principio, no tendrá carácter retroactivo. Los primeros trienios no entrarían en vigor hasta 2021. En el documento enviado no se especificaba a cuantas personas afectaría ni que impacto económico tendrá. Y esas dudas ha intentado resolver Erkoreka a preguntas del resto de grupos en la comparecencia que ha realizado para explicar los presupuestos de su departamento.

Aunque el consejero ha recalcado que son datos aproximados, de las 400 personas que entran dentro de la categoría de cargo público en el Gobierno vasco, unas 145 podrían cobrar esos trienios. El resto ya los cobran al ser funcionarios de carrera o ser personal laboral de la Administración General del País Vasco. El coste estimativo tendría «una incidencia pequeña» en el global presupuestario, apenas unos 150.000 euros. Durante su comparecencia, Erkoreka ha defendido con contundencia las bondades de esa medida. Básicamente, por dos motivos. El primero, que se está dando un «agravio» respecto a otros trabajadores públicos. «Se puede dar el caso de dos cargos que trabajan codo con codo, y uno tiene derecho a percibir esos trienios porque es funcionario y el otro no», ha señalado. Pero el titular de Gobernanza Pública también ha dado otro argumento: que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha exigido acabar con estas «desigualdades».