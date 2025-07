El Gobierno vasco, sobre las pintadas de Hernani: «Es el mismo fascismo que quienes hoy guardan silencio dicen combatir»

El Consejo de Gobierno ha aprobado en la mañana de este lunes una dura declaración de condena de las pintadas aparecidas el pasado sábado en ... el frontón de Hernani contra uno de sus miembros, el responsable del Departamento de Seguridad, Bingen Zupiria, y la Ertzaintza, que incluían amenazas de muerte. Además de defender la labor de la Policía autonómica y dar su «respaldo unánime» a su «compañero» de Gabinete, los regidores del Gobierno vasco arremeten con extremada contundencia contra EH Bildu y, en general, la izquierda abertzale. «Nos preocupa que, ante hechos tan graves como los ocurridos estos días, haya responsables políticos que elijan callar o restarle importancia. O que desvíen el foco y, en lugar de señalar a quienes intimidan o atacan, pongan en cuestión a quienes cumplen con su deber», se puede leer en el documento aprobado.

Es cierto que en el texto no se cita directamente a ningún partido. Y que la consejera portavoz, Maria Ubarretxena, he evitado en todo momento en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno concretar a quién van dirigidas esas críticas. Pero la dirigente jeltzale ha deslizado que el «mensaje es suficientemente claro y no hacen falta explicaciones adicionales».

De ahí que esté claro que cuando el Gabinete de Pradales afirma que «nada puede justificar» estos ataques y «no se pueden ni deben banalizar, ni en el fondo ni en la forma», se refieren a las palabras de la alcaldesa de Azpeitia, quien aseguró que la Ertzaintza realizó un «despliegue desproporcionado» durante las fiestas de la localidad que poco menos generó los incidentes en los que 40 jóvenes asaltaron las oficinas de la Policía Municipal y agredieron y robaron a los agentes allí desplegados. O también las afirmaciones de Arkaitz Rodríguez, el secretario general de Sortu, quien resumió lo sucedido en Azpeitia a que un joven había realizado una pintada en un contenedor de pilas.

Defensa de la Ertzaintza

Para el Gobierno vasco, «son actitudes que reflejan que, en algunos sectores, no se ha superado del todo una determinada cultura de la violencia». «Son las mismas formas, las mismas amenazas y el mismo autoritarismo de entonces… el mismo fascismo que quienes hoy guardan silencio dicen combatir», afirma el Gabinete Pradales.

El documento también responde al comunicado hecho público por EH Bildu la pasada semana, en el que ponía en duda que la Ertzaintza sea una «Policía democrática» y le acusaba de actuar con «lógicas autoritarias del pasado». «La Ertzaintza es una institución democrática. Como lo es la Policía Local. Están al servicio de toda la ciudadanía vasca. Merecen respeto y apoyo. No campañas de deslegitimación. Respaldo unánime a todos los y las profesionales de la Ertzaintza y las policías locales», recoge la declaración.