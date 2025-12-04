El Gobierno vasco ve un «salto grave» en la judicialización de los perfiles lingüísticos

El Gobierno vasco afronta con suma preocupación el nuevo episodio de judicialización del proceso de normalización lingüística. Con el Tribunal Superior de Justicia del País ... Vasco (TSJPV) iniciando el procedimiento para elevar al Constitucional una consulta sobre la Ley de Empleo Público, el Gabinete de Imanol Pradales denuncia un «salto grave» en la trayectoria de resoluciones contrarias al impulso del euskera en las administraciones. «Pone en tela de juicio el trabajo realizado a lo largo de décadas para poder tener un servicio público que dé respuesta a los derechos lingüísticos», ha dicho este jueves la vicelehendakari Ibone Bengoetxea.

Tal y como ha adelantado en exclusiva EL CORREO, la Justicia ha dado un nuevo paso en el cuestionamiento de las políticas lingüísticas en Euskadi. El TSJPV ha comenzado ya los trámites para acudir al Constitucional como paso previo a resolver sendos recursos presentados por PP y Vox. Ambas formaciones impugnaron varios artículos, pero no de la ley, aprobada en 2022, sino del decreto que en 2024 la desarrolló en lo relativo a la normalización del uso del euskera en el sector público. Para emitir su criterio, el Superior vasco estima necesario que la corte de garantías se pronuncie sobre la norma de la que cuelga el decreto en cuestión.

El nudo gordiano se sitúa en el artículo 187.5 de la ley, el cual establece que los poderes públicos (Gobierno vasco, diputaciones forales, ayuntamientos y sus entidades dependientes) deben perfilar todas las plazas «según las características y necesidades comunicativas atribuidas a dichos puestos de trabajo y a las destrezas lingüísticas exigibles a dicho fin». Este precepto es, según el tribunal autonómico, «la génesis» de los contenidos del decreto que fueron impugnados por PP y Vox, por lo que su evaluación por parte del Constitucional debería servir para marcar el rumbo del fallo del TSJPV sobre esos dos recursos.

Las intenciones del Superior vasco, plasmadas en una providencia del pasado 14 de noviembre, inquietan al Ejecutivo autonómico, que habla de una decisión «excepcional» y «sorprendente» por parte del tribunal. Según Bengoetxea, que es también la consejera de Cultura y Política Lingüística, este paso «cuestiona el marco jurídico para garantizar un servicio público bilingüe» y supone un nuevo escalón. Según ha recordado, hasta ahora había habido «muchas sentencias sobre OPE concretas» en las que los tribunales se posicionaban en contra de determinados perfiles, pero ahora se estaría dando «un salto grave».

La consejera ha confirmado que el Gobierno vasco ya ha presentado sus alegaciones a la providencia del TSJPV para tratar de abortar la consulta a la corte presidida por Cándido Conde-Pumpido al estimar que la Ley de Empleo Público «es perfectamente constitucional y esta cuestión no tiene sentido». El Superior debe analizar ahora toda la documentación para decidir si definitivamente da el paso, aunque todo apunta que, salvo giro de 180 grados, el proceso desembocará en la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC.