El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicelehendakari Ibone Bengoetxea y el lehendakari, Imanol Pradales, en el acto del miércoles por el Día del Euskera. Blanca Castillo

El Gobierno vasco ve un «salto grave» en la judicialización de los perfiles lingüísticos

La vicelehendakari Bengoetxea defiende la legalidad de la Ley de Empleo Público ante la consulta del TSJPV al Constitucional

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:36

Comenta

El Gobierno vasco afronta con suma preocupación el nuevo episodio de judicialización del proceso de normalización lingüística. Con el Tribunal Superior de Justicia del País ... Vasco (TSJPV) iniciando el procedimiento para elevar al Constitucional una consulta sobre la Ley de Empleo Público, el Gabinete de Imanol Pradales denuncia un «salto grave» en la trayectoria de resoluciones contrarias al impulso del euskera en las administraciones. «Pone en tela de juicio el trabajo realizado a lo largo de décadas para poder tener un servicio público que dé respuesta a los derechos lingüísticos», ha dicho este jueves la vicelehendakari Ibone Bengoetxea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  3. 3 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  4. 4 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  5. 5 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  6. 6

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  7. 7 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  8. 8 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  9. 9 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  10. 10

    Arrestan en Loiu a una pareja marroquí por abandonar a un segundo hijo en la red foral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco ve un «salto grave» en la judicialización de los perfiles lingüísticos

El Gobierno vasco ve un «salto grave» en la judicialización de los perfiles lingüísticos