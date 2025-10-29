El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pintadas en el aulario de Las Nieves, en el campus de Vitoria de la UPV/EHU. Rafa Gutiérrez

El Gobierno vasco reclamará a la UPV/EHU que limpie las pintadas «amenazantes» que aparezcan en los campus

El PP denuncia que estos grafitis, que son «instrumentos de intimidación, veto y control ideológico», se dejan «todo el curso» para que quien piensa diferente «tenga miedo»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:27

La segunda sesión de la comisión de Ciencia, Universidades e Innovación del Parlamento vasco en lo que va de legislatura –más de un año– ha ... servido en la mañana de este miércoles para tratar la problemática de la proliferación de pintadas en los diferentes campus de la UPV/EHU. Pintadas «firmadas por organizaciones de la izquierda radical vasca», según la parlamentaria del PP vasco, Muriel Larrea, autora de la iniciativa que ha llevado al consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias a dar explicaciones en la Cámara.

