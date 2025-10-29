El Gobierno vasco reclamará a la UPV/EHU que limpie las pintadas «amenazantes» que aparezcan en los campus

La segunda sesión de la comisión de Ciencia, Universidades e Innovación del Parlamento vasco en lo que va de legislatura –más de un año– ha ... servido en la mañana de este miércoles para tratar la problemática de la proliferación de pintadas en los diferentes campus de la UPV/EHU. Pintadas «firmadas por organizaciones de la izquierda radical vasca», según la parlamentaria del PP vasco, Muriel Larrea, autora de la iniciativa que ha llevado al consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias a dar explicaciones en la Cámara.

«Esos mensajes que aparecen en muros, fachadas y pasillos no son una expresión inocua del libre pensamiento. Son instrumentos de intimidación, veto y control ideológico. Representan una forma de violencia simbólica que busca, deliberadamente, marcar el territorio y advertir a quienes piensan diferente que ese espacio no es suyo», ha relatado la representante popular, quien ha preguntado al consejero por qué esas pintadas no se borran y se mantienen durante todo el curso.

Pérez Iglesias, que fue rector de la universidad pública vasca durante cuatro años, se ha excusado en un primer momento en su falta de competencias para ordenar la limpieza de las pintadas, que él ha calificado de «lamentables actuaciones que provocan de forma deliberada el deterioro de los recursos universitarios». «Se trata de una responsabilidad de las autoridades de la EHU. En virtud de la autonomía universitaria, a ellas corresponde la gestión de las tareas conducentes a mantener las debidas condiciones para el normal desarrollo de las actividades universitarias», ha asegurado.

Pero en un segundo turno de palabra, ha desvelado que si en algún momento tiene «constancia» como consejero del ramo de la aparición de «alguna pintada que tenga un contenido amenazante o cuya intención evidente sea coartar la libertad de expresión de algún miembro de la comunidad o de quien sea», se dirigirá al rector para reclamar su eliminación inmediata.

Boicot a dos ertzainas

Durante la comparecencia del consejero en el Parlamento, también ha surgido la polémica desatada la pasada semana por la cancelación de una charla a cargo de dos ertzainas en la Facultad de Derecho del campus de la UPV/EHU en San Sebastián. Según Muriel Larrea, ese «boicot», como las pintadas, se enmarcan en una «estrategia sistémica de intolerancia hacia cualquier voz o símbolo que desentone del discurso oficial que algunos intentan imponer en los espacios universitarios». «El resultado es que la universidad pública vasca, que debería ser un lugar de pluralismo y pensamiento crítico, se está convirtiendo en un entorno asfixiante para quienes no comulgan con el pensamiento dominante de la izquierda radical», ha afirmado.

«No puede haber libertad académica si los estudiantes o los profesores temen expresar su opinión. No puede haber convivencia si solo unos pocos deciden qué es aceptable y qué no dentro del campus. Los jóvenes universitarios merecen una universidad plural, abierta y segura. No una universidad monopolizada por una corriente política que utiliza el espacio público para imponer su ideología», ha añadido.

El consejero, que en principio no iba a referirse a la suspensión de esa charla, ha aprovechado la intervención de Larrea para aclarar su postura sobre lo sucedido, sobre todo tras el comunicado que publicó el equipo rectoral matizando la versión que dieron tanto el Departamento de Seguridad como el propio Pérez Iglesias. Según defendió en esa nota la cúpula universitaria liderada por Joxerramon Bengoetxea, no fue el profesor que había organizado la charla quien la canceló, sino que fueron los dos agentes los que, para evitar cualquier tipo de incidente, optaron por no ofrecerla.

«Yo condené lo sucedido porque era evidente que se estaba coartando un derecho fundamental, el de la libre expresión, de estas dos personas, que no decae por el hecho de que sean ertzainas (...). La aclaración (del rector) puede resultar todo lo clarificadora que se quiera, pero en todo caso no cambia las cosas: se produjeron una serie de intervenciones en el espacio universitario que dieron lugar a que los ertzainas entendiesen que no estaban en condiciones de poder intervenir», ha expuesto el consejero.