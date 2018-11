El Gobierno vasco quiere dar pluses de antigüedad a sus altos cargos Azpiazu entrega las Cuentas a la presidenta del Parlamento. / E. C. Lakua considera «un agravio» que los funcionarios cobren trienios y los directivos, no. Beneficiarían a unos 200 políticos y asesores OCTAVIO IGEA Sábado, 3 noviembre 2018, 00:47

El Gobierno vasco quiere empezar a abonar un complemento de antigüedad a todos sus altos cargos. El lehendakari, sus consejeros, los viceconsejeros, jefes de gabinete, asesores... Aunque su salario oscila entre los 99.000 y los 60.000 euros anuales, el Ejecutivo considera que debe empezar a tener en cuenta sus trienios de dedicación para que no se produzca «un agravio» respecto a los funcionarios de la Administración, que sí perciben este tipo de pluses.

La medida viene recogida en un anexo del anteproyecto de Presupuestos para 2019 que el Gobierno presentó hace dos semanas. La disposición adicional segunda anuncia que si las Cuentas entran en vigor -algo que PNV y PSE no tienen garantizado hoy por hoy- el Ejecutivo procederá a modificar la ley 14/1988 que regula las retribuciones de los altos cargos de la Administración. En 30 años solo el equipo de Patxi López había reformado la norma: en plena crisis redujo las prebendas de los altos cargos que se jubilaban para contener el gasto.

A diferencia de entonces, el cambio supondría ahora un mayor desembolso económico para las arcas públicas. Según los datos que maneja el propio Gobierno vasco, aproximadamente la mitad de los 400 altos cargos del Gabinete Urkullu se verían beneficiados por la implantación de los trienios. El resto no porque ya los cobran al ser funcionarios en alguna Administración. Pese a estar en excedencia para ocupar un puesto de confianza siguen sumando antigüedad en sus puestos de origen.

En 2021, sin retroactividad

El impacto económico de la medida, que el Gobierno lleva varios años sopesando, no está aún cuantificado, pero sí sus plazos de aplicación. Portavoces del Departamento de Hacienda matizaron ayer que la implantación del plus de antigüedad a los altos cargos no tiene «en ningún caso» carácter retroactivo, por lo que todos los directivos empezarían «de cero» el próximo ejercicio. Por tanto, no sumarían su primer trienio hasta 2021, en el primer año de la siguiente legislatura.

La apuesta por elevar a medio plazo los emolumentos de los altos cargos del Gobierno vasco se suma a otra más directa que va en el mismo sentido. El borrador de Presupuestos plantea también elevar en 2019 el salario de «lehendakari, consejeros, altos cargos y asimilados» un 2,25%. La propuesta de subida es idéntica a la que Lakua propone para los sueldos de los funcionarios, aunque esta ejecución genera bastante más dudas. El pasado miércoles, el PP tildó el anuncio de «electoralista» tras recordar que la remuneración de los trabajadores de la Administración vasca depende del límite que marca la normativa estatal básica y no solo de lo que decida Lakua. A no ser que los Presupuestos Generales del Estado incluyan algún cambio, el sueldo de los funcionarios no podrá subir más de un 1,5%.