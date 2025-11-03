El Gobierno vasco prevé abrir nuevas delegaciones exteriores en Asia y África

Desde que llegó a Ajuria Enea en junio de 2024, Imanol Pradales ha concedido una mayor importancia a la acción exterior bajo la premisa de ... que Euskadi debe pasar a ser «un país que juega la partida en el mundo». Una apuesta que coincide con un contexto internacional cada vez más agitado y que el Gobierno vasco ha plasmado en su proyecto presupuestario para 2026, que contempla la ampliación de la red de delegaciones en el extranjero. En concreto, se han reservado 60.000 euros para estudiar la apertura de nuevas sedes en Asia y África.

Actualmente son ocho las 'embajadas' que Euskadi tiene repartidas por el mundo, si bien una de ellas es la de Madrid. Las otras siete están en Bruselas, París, Nueva York (para Estados Unidos y Canadá), México DF, Buenos Aires (para Argentina y Mercosur), Santiago de Chile y Bogotá. A comienzos de este año, el Ejecutivo autonómico anunció que iba a «reforzar» la delegación en la capital belga para todo lo que tiene que ver con la UE y que buscaría una segunda sede en suelo norteamericano para contar con «presencia directa» en Washington DC.

Ahora el Gabinete Pradales quiere ir aún más allá. Los Presupuestos elaborados para el año que viene señalan que se «consolidarán» las delegaciones existentes y se «ampliarán» sus capacidades estratégicas junto a la promoción de la marca Euskadi Basque Country. Pero, además, contemplan la «revisión» de la red prestando «especial atención a la exploración de nuevas aperturas en África y Asia, y adaptándose a las dinámicas internacionales emergentes y asegurando la defensa de los intereses vascos en regiones prioritarias».

Los números del proyecto recogen sendos importes de 30.000 euros para analizar las aperturas en cada continente. «Son partidas humildes para hacer los informes necesarios», ha precisado el director de Asuntos Europeos, Mikel Anton, en una comparecencia en el Parlamento vasco para explicar las cuentas de Lehendakaritza, departamento al que pertenecen las competencias sobre acción exterior. Por ahora, ha dicho, es «una intención» y sólo hay «ideas no desarrolladas», pero se quiere contar con documentación para estudiar su viabilidad.

La apuesta por Asia y África, en todo caso, no es casualidad. «No sólo tenemos que seguir trabajando en Europa y América, sino también mirar al mundo del Pacífico», ha indicado Anton. Se trata de una idea que ya adelantó hace unos meses el secretario general de Acción Exterior, Ander Caballero, quien apuntó específicamente a Asia, donde Euskadi aspira a «ganar protagonismo» dada su creciente importancia en el orden mundial, especialmente en el caso de China. «Debemos tomar parte, tenemos que ir adaptándonos», señaló.