El Gobierno vasco prepara una campaña para «erradicar» la «justificación de la violencia»

San José muestra su preocupación por «la sucesión de hechos» que tratan de «polarizar la sociedad y usar la violencia como vía de expresión»

David Guadilla

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:03

Comenta

El Gobierno vasco quiere poner en marcha una «campaña de sensibilización» que tiene como objetivo claro prevenir la «radicalización» y los «discursos de odio», y « ... erradicar del espacio público cualquier expresión vejatoria hacia las víctimas o justificadora de la violencia, así como cultivar un civismo democrático y tolerante». El anuncio lo ha realizado este jueves la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, durante su comparecencia en el Parlamento vasco para explicar los presupuestos de su departamento para el año que viene, que ascienden a 369 millones, un 2,6% más que en el ejercicio actual.

