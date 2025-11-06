El Gobierno vasco quiere poner en marcha una «campaña de sensibilización» que tiene como objetivo claro prevenir la «radicalización» y los «discursos de odio», y « ... erradicar del espacio público cualquier expresión vejatoria hacia las víctimas o justificadora de la violencia, así como cultivar un civismo democrático y tolerante». El anuncio lo ha realizado este jueves la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, durante su comparecencia en el Parlamento vasco para explicar los presupuestos de su departamento para el año que viene, que ascienden a 369 millones, un 2,6% más que en el ejercicio actual.

La propuesta lanzada por el equipo de la dirigente socialista llega en un momento en el que está creciendo la preocupación por la sucesión de incidentes violentos protagonizados por un sector de la juventud muy radicalizada. Los dos últimos ejemplo fueron los altercados del 12 de octubre en Vitoria a raíz de un acto convocado por Falange y los que se vivieron en Pamplona la semana pasada.

La hoja de ruta con la que trabaja la consejería busca consolidar «una convivencia plural, integradora y comprometida con los derechos humanos». Según recalcó San José en su comparecencia, «es una prioridad que requiere construir una memoria crítica con el pasado y solidaria con las víctimas». Una memoria, añadió, que reconoce «sin ambages la injusticia del daño causado por toda forma de terrorismo o violencia». Se trata de una exigencia que desde hace años se lanza a la izquierda abertzale, que ha reconocido el «daño causado» por ETA pero no que fue «injusto».

Ética

La campaña de sensibilización tiene un presupuesto de 70.000 euros, con los que se quiere dar respuesta «a las peticiones de las víctimas relacionadas con aquellas actuaciones que pueden resultar humillantes, revictimizantes y condenables desde el punto de vista ético». Habrá otra partida relacionado con «la salud mental y el acompañamiento emocional».

La propia San José reconoció en el Parlamento que a su departamento le preocupa «la sucesión de hechos producidos en los últimos meses» y que tratan de polarizar la sociedad y usar la violencia como vía de expresión de idearios políticos con el objetivo de erosionar los valores democráticos sobre los que hemos construido nuestra sociedad».

San José también recalcó que 2026 será «clave para la consolidación del modelo penitenciario vasco» con la apertura del nuevo centro de Zaballa. Además, se completará la plantilla total contemplada en la relación de puestos de trabajo aprobada en 2024. La justicia restaurativa y la apuesta por la normalización del euskera seguirán siendo dos de las principales líneas de trabajo del Departamento de San José.