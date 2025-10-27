El Gobierno vasco pide a EH Bildu que asuma su «responsabilidad social» y sea «más clara» contra la violencia

«No podemos volver atrás y todos los partidos políticos debemos decir con firmeza que no se puede producir un retroceso». La portavoz del Gobierno ... vasco, María Ubarretxena, ha pedido hoy a EH Bildu que asuma su «responsabilidad social y pública» como partido político y sea «más clara» a la hora de condenar la violencia y rechazar todas sus expresiones, en referencia al «señalamiento» contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que ha vuelto a ser objeto de pintadas amenazantes en un clima general de hostigamiento y animadversión contra la Ertzaintza. «Como partidos políticos, tenemos una responsabilidad social ante la sociedad y deberíamos a ser más claros, y quizá EH Bildu no está siendo muy clara», ha lamentado Ubarretxena.

En una entrevista radiofónica, la portavoz del Ejecutivo de Imanol Pradales ha manifestado su consternación ante lo que entiende como un paso «atrás» que, según ha dicho, todas las fuerzas políticas deberían rechazar porque Euskadi «ha sufrido mucho» y «le ha costado mucho avanzar» tras décadas de violencia de ETA. Todos los agentes políticos, ha subrayado, «deberíamos salir a decir firmemente que adelante sí, atrás no, y a decir que está mal está mal y este tipo de comportamientos están mal».

Ubarretxena ha dicho «no entender» por qué se pone a la Ertzaintza «en el foco» y ha dejado claro que es «nuestra Policía, una Policía democrática» y que «aunque siempre hay cosas que mejorar, como en todos los ámbitos, no podemos utilizar, justificar ni banalizar la violencia». El papel de la Ertzaintza ha regresado al primer plano del debate político en Euskadi. A la campaña de hostigamiento en las fiestas populares durante el verano le han seguido los graves disturbios de Vitoria el 12 de octubre, que desencadenaron una batalla campal entre la Falange y radicales de extrema izquierda, y la suspensión de una charla de dos agentes en un curso de Criminología de la UPV/EHU. Este domingo, el PNV denunció la aparición de nuevas pintadas amenazantes contra el consejero de Seguridad en la localidad guipuzcoana de Zestoa, donde una pared amaneció con el mensaje 'Zupiria, entzun, Euskadin pim, pam, pum«, junto a la abreviatura A.C.A.B. ('All cops are bastards', 'Todos los policías son bastardos'). «Todos hemos sufrido y visto cosas así en el pasado, y no nos gustan nada aquellos tiempos, y volver a ver cosas así nos aterra, preocupa y entristece mucho», ha concluido la portavoz.