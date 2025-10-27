El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La portavoz del Gobierno, Maria Ubarretxena. Blanca Castillo

El Gobierno vasco pide a EH Bildu que asuma su «responsabilidad social» y sea «más clara» contra la violencia

La portavoz del Ejecutivo, María Ubarretxena, dice que «nos preocupa y nos aterra» volver «al pasado» tras las nuevas pintadas amenazantes contra Zupiria

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:23

Comenta

«No podemos volver atrás y todos los partidos políticos debemos decir con firmeza que no se puede producir un retroceso». La portavoz del Gobierno ... vasco, María Ubarretxena, ha pedido hoy a EH Bildu que asuma su «responsabilidad social y pública» como partido político y sea «más clara» a la hora de condenar la violencia y rechazar todas sus expresiones, en referencia al «señalamiento» contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que ha vuelto a ser objeto de pintadas amenazantes en un clima general de hostigamiento y animadversión contra la Ertzaintza. «Como partidos políticos, tenemos una responsabilidad social ante la sociedad y deberíamos a ser más claros, y quizá EH Bildu no está siendo muy clara», ha lamentado Ubarretxena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón
  3. 3

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  4. 4 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  5. 5 El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga
  6. 6

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  7. 7

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  8. 8

    Bizkaia enfrenta el reto de integrar a decenas de miles de extranjeros para evitar tensiones sociales
  9. 9

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  10. 10

    Argentina reafirma a Milei, que arrasa en las elecciones con el 40,7% de los votos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco pide a EH Bildu que asuma su «responsabilidad social» y sea «más clara» contra la violencia

El Gobierno vasco pide a EH Bildu que asuma su «responsabilidad social» y sea «más clara» contra la violencia