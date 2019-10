El Gobierno vasco pide a Galdakao que cancele la exposición del etarra Bienzobas Amaya Fernández, Alfonso Alonso y Raquel González muestran los paneles frente a la casa de cultura de Torrezabal. / Jordi Alemany Critica la «cobertura pública» que el Consistorio da a la muestra, que «trivializa y banaliza» la violencia ejercida por ETA KOLDO DOMÍNGUEZ Martes, 8 octubre 2019, 13:37

El Gobierno vasco ha reclamado esta mañana al Ayuntamiento de Galdakao que clausure la exposición inaugurada ayer en la casa de cultura municipal de Torrezabal con obras del preso de ETA Jon Bienzobas. El Ejecutivo se suma así a las peticiones del PP, de las asociaciones de víctimas y a los familiares de las víctimas del etarra, que ayer exigieron su cierre por «enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas».

El portavoz del Ejecutivo ha criticado la actitud del Consistorio, gobernado desde el pasado mes de mayo por EH Bildu, que ha cedido el uso de un recinto público para la organización de esta muestra. Josu Erkoreka se ha referido a la «cobertura pública» que está dando a un terrorista condenado por dos asesinatos y que podría estar implicado en varios más. Los responsables municipales se han escudado en todo momento a que la muestra está organizada por un grupo de vecinos del pueblo amigos de Bienzobas y que cumple con todos los requisitos legales.

En ese sentido, Erkoreka ha puntualizado que no se trata de un tema de legalidad sino de «cercanía y sensibilidad» con las víctimas. «Lo que se opone a esta exposición no es un imperativo legal. Esta actividad no está prohibida por la ley. Es un imperativo ético y humano, vinculado a la sensibilidad que merecen y demandan las víctimas», ha argumentado.

Bienzobas, según el Gobierno vasco, tiene «derecho a la expresión artística» de su obra. Pero es necesario «poner un límite y cuestionar» al apoyo que se da desde un Ayuntamiento, en este caso el de Galdakao, a la exhibición de esos trabajos, sobre todo en un momento en el que las instituciones públicas propugnan una «lectura crítica del pasado» violento vivido en Euskadi. «Ese esfuerzo es incompatible con la trivialización, banalización y relativización del daño injusto causado por la actividad terrorista», ha argumentado Erkoreka.

Sin referencias a ETA

La muestra 'Desde la ventana de la celda' fue inaugurada ayer por la tarde en la casa de cultura Torrezabal. En el cartel anunciador, situado en la entrada de la sala de exposiciones, se cuenta que el autor del medio centenar de trabajos nació en el barrio de Aperribai de Galdakao en 1969 y que «su compromiso político le llevó desde muy joven fuera de nuestro pueblo».

No incluye referencia alguna a su militancia en ETA ni a su participación en diversos asesinatos. No ofrece ningún tipo de contextualización más allá de que «fue detenido en Francia y posteriormente encarcelado», pero sin detallar los motivos que le llevaron a prisión. Además, recuerda que en estos momentos está recluido en Puerto de Santamaría, «a 1.000 kilómetros de su pueblo».

Dirigentes del PP vasco se concentraron ayer frente a la casa de cultura para denunciar la «aberración, vergüenza y humillación» que supone un acto de este tipo y exigir su clausura. De hecho, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, cargó contra el Gobierno vasco por «mirar para otro lado» en esta polémica.

Fuentes del Ejecutivo han asegurado que legalmente no pueden decretar el cierre de la exposición. En ese sentido, el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional desestimó ayer la petición presentada por Covite para que la muestra fuera clausurada.