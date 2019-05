El Gobierno vasco pide ya a la oposición que negocie los Presupuestos Josu Erkoreka, en su comparecencia ante los medios. / Efe Erkoreka dice que los pactos de la oposición son «electoralistas» y les pide que hablen con PNV y PSE «cediendo todos» OCTAVIO IGEA Martes, 7 mayo 2019, 14:13

El Gobierno vasco sigue empeñado en alejar los fantasmas de un posible adelanto electoral. Este martes lo ha hecho asegurando que sigue trabajando con absoluta normalidad pese al complicado día a día que PNV y PSE vienen padeciendo durante las últimas semanas en el Parlamento, donde la oposición parece haber tomado el mando con su sucesión de acuerdos. Y no hay mejor ejemplo de que el Gabinete de Urkullu quiere seguir adelante que desvelar que ya trabaja en la elaboración de los Presupuestos para 2020. Lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo en su comparecencia habitual de cada martes, aunque no ha podido ocultar que el momento político es delicado en Euskadi. Josu Erkoreka ha abierto ya la puerta a EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP para negociar las futuras Cuentas «cediendo todos», un emplazamiento que otros años llegaba en otoño.

Erkoreka ha puesto el tema sobre la mesa motu propio. Respondía a una pregunta sobre la situación en la Cámara vasca y el bloqueo que está padeciendo el Gobierno por su minoría. El portavoz considera que la inusual entente de la oposición se debe al periodo electoral y ha augurado que la comunión de Bildu, Podemos y PP podría romperse tras las municipales y forales del día 26. Y ahí ha mentado los Presupuestos. El portavoz ha dicho que las líneas estratégicas que servirán de base a las Cuentas estarán listas en junio y que el Ejecutivo está «abierto a dialogar y negociar» con el resto de fuerzas.

En principio, no hay nada nuevo en que Erkoreka pida apoyo a las Cuentas y tampoco en que el primer trámite de la confección del proyecto económico se ejecute el mes que viene si no fuera, precisamente, porque aún estamos en mayo. El Gobierno no contacta con la oposición hasta que envía el anteproyecto presupuestario al Parlamento en octubre, pero hoy Erkoreka no ha negado que esta vez la negociación pueda abrirse antes.

La alusión no es baladí: la oposición lleva varias semanas en alerta ante la posibilidad de que el lehendakari disuelva el Parlamento y convoque elecciones en otoño. Fuentes del Ejecutivo insisten en que la posibilidad «ni se plantea», pero si Urkullu, que ya tuvo que prorrogar las Cuentas de 2018 el pasado enero ante la falta de apoyos se ve otra vez en la misma tesitura, el panorama podría cambiar. De momento, Erkoreka considera que el escenario político vasco se «clarificará» en pocas semanas y ha instado a Bildu, Podemos y PP a que se sienten a dialogar. «Sabemos que necesitamos el apoyo e impulso de otros», ha concedido el portavoz tras asegurar que PNV y PSE «no buscan adhesiones» a sus planes, reproche que le hizo la portavoz independentista al lehendakari el pasado viernes.

Sánchez y el PNV

En su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, Josu Erkoreka también ha vuelto a lanzar un mensaje a Pedro Sánchez. En esta ocasión no ha sido el habitual de emplazarle a que siga adelante con el calendario de transferencias que comprometió el pasado enero, sino que tenga en cuenta al PNV «desde ya». Para Erkoreka, que el líder socialista no haya incluido a los nacionalistas vascos y catalanes en su ronda de contactos para intentar garantizarse el nombramiento es un error porque el debate territorial será «central» la próxima legislatura. «Así que cuanto antes empiece a dialogar (con PNV y las fuerzas catalanas), mejor», ha expuesto.