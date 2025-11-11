El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, en la presentación del proyecto en el Parlamento vasco. Igor Aizpuru

El Gobierno vasco observa «dificultad» para acordar los Presupuestos con la oposición

D'Anjou cita a Bildu, PP y Sumar el lunes que viene para iniciar las conversaciones, aunque desconfía de su disposición de cara a un pacto

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:16

Comenta

Aún falta mes y medio para que el Parlamento vasco someta a votación los Presupuestos de 2026, pero la línea de puntos que se va ... trazando desde ya apunta a que PNV y PSE-EE deberán volver a valerse de su mayoría absoluta para ratificar sus números sin apoyos de la oposición. EH Bildu, PP y Sumar –todos los grupos salvo Vox, al que se excluye de las rondas institucionales– han sido citados el próximo lunes para una primera reunión oficial en la que se explorará el margen de entendimiento, pero el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, se va poniendo la venda antes de la herida y asume que habrá «dificultad» para alcanzar un consenso.

