El Gobierno vasco observa «dificultad» para acordar los Presupuestos con la oposición

Aún falta mes y medio para que el Parlamento vasco someta a votación los Presupuestos de 2026, pero la línea de puntos que se va ... trazando desde ya apunta a que PNV y PSE-EE deberán volver a valerse de su mayoría absoluta para ratificar sus números sin apoyos de la oposición. EH Bildu, PP y Sumar –todos los grupos salvo Vox, al que se excluye de las rondas institucionales– han sido citados el próximo lunes para una primera reunión oficial en la que se explorará el margen de entendimiento, pero el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, se va poniendo la venda antes de la herida y asume que habrá «dificultad» para alcanzar un consenso.

Una vez que el Gobierno vasco ha presentado el proyecto, cifrado en 16.378 millones de euros, y que todos los consejeros han comparecido en comisión para desgranar los números de sus departamentos, comienza la fase parlamentaria. Los grupos tienen hasta el 28 de noviembre para presentar sus enmiendas –ya sean parciales o a la totalidad– y en paralelo conversarán con el Ejecutivo de Imanol Pradales para tratar de cambiar partidas. La ley, con o sin cambios, se aprobará el 12 de diciembre en la comisión del ramo y quedará ratificada el día 23 en el último pleno del año para que entre en vigor el 1 de enero.

Jeltzales y socialistas suman mayoría absoluta con 39 de los 75 escaños de la Cámara, por lo que el visto bueno está garantizado en todo caso. Aun así, como es tradición, se hablará con el resto de grupos. En puridad, las conversaciones comenzaron de forma discreta antes del verano, cuando se les presentaron las directrices presupuestarias que marcarían el proyecto. Lo que empezará el próximo lunes es la primera ronda oficial de negociación, en la que esta vez sí habrá foto en Lakua entre el principal artífice de las Cuentas, el consejero D'Anjou, y los representantes de EH Bildu, PP y Sumar.

Antes de que hayan comenzado las reuniones, las fuerzas de la oposición ya han dejado patente su distancia con lo propuesto. EH Bildu, cuya plataforma de negociación se basa en el área de la vivienda, pide más recursos para los servicios públicos dice que el proyecto no puede ser considerado «expansivo» porque sólo estaría creciendo un 1,5% si se tiene en cuenta el efecto de la inflación. El PP censura, por contra, que los números suben más que la renta familiar y pone el foco en el aumento de altos cargos. Y Sumar, por su parte, alega que las Cuentas no son compatibles con las transformaciones que requiere Euskadi.

Con este clima, D'Anjou ha expresado este martes sus dudas acerca de la voluntad y la predisposición de las tres formaciones para poder alcanzar un entendimiento. «Son sensaciones, pero por los pronunciamientos que ha habido, me hace pensar que hay más dificultad para llegar a acuerdos», ha expresado. El titular de Hacienda se ha reafirmado en que por su parte sí hay intención de «ensanchar» el consenso y «mejorar» el proyecto presentado, pero cree que el año pasado había más margen, si bien finalmente no hubo fumata blanca.