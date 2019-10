El Gobierno vasco, «desconcertado» por el anuncio de Torra de otro referéndum El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka. / EFE «No solo nos ha sorprendido a nosotros, sino también a los miembros de su Gobierno», ha expresado Erkoreka. «Veremos a ver qué recorrido tiene» LORENA GIL Viernes, 18 octubre 2019, 12:21

Quim Torra hizo ayer lo que nadie esperaba. Después de condenar, con 48 horas de retraso, los sabotajes violentos que azotan Cataluña desde la sentencia del 'procés', el presidente de la Generalitat se sacó un as de la manga. Sin consultar siquiera a ERC anunció un tercer referéndum. Esta noticia no solo sorprendió a sus socios independentistas, sino también de puertas para afuera. Desde el Gobierno vasco, Josu Erkoreka ha reconocido esta mañana que en Lakua están «desconcertados» con el gesto de Torra. «Veremos qué recorrido tiene», ha apuntado.

Desconocen en el Ejecutivo autónomo «qué prolegómenos preceden al anuncio» de Quim Torra, y no esconden su perplejidad ante una jugada que nadie veía venir. «Me ha sorprendido a mí, pero parece que ha sorprendido a más de uno, empezando por los miembros de su Gobierno y de su grupo parlamentario», ha expresado Josu Erkoreka esta mañana en una entrevista en Radio Popular-Herri Irratia. En contraposición a este nuevo desafío, Erkoreka ha insistido en la «disposición sincera, abierta y leal» del Ejecutivo de Iñigo Urkullu a «prestar su colaboración», si así se lo solicitan, en la búsqueda de una solución a la crisis catalana. El propio lehendakari volvió a dejar abierta ayer la puerta a la posibilidad de 'vestir' de nuevo la camiseta de mediador entre Madrid y Barcelona, pese a que hace dos años sus intentos de frenar la declaración de independencia y la posterior aplicación del 155 no dieron los frutos que esperaba. «Lo que tiene claro –ha puntualizado Erkoreka– es que no va a interferir de 'motu proprio' en unas relaciones si los actores principales no se lo requieren».

Preguntado por la tardanza con la que el president mostró su rechazo a los episodios violentos que durante varias noches han azotado diferentes puntos de Cataluña, el portavoz del Gobierno vasco ha puesto en valor que finalmente Torra condenara estos hechos y emplazara a poner fin a este tipo de prácticas. Ha considerado, en este sentido, que «no hay razones para pensar que sea connivente o comprensivo con la violencia». «Cuando se pronuncia lo hace con claridad y contundencia», ha subrayado.

Lo que sí ha considerado «kafkiano» Josu Erkoreka es el requerimiento del líder del PP vasco, Alfonso Alonso, al lehendakari para que condene los sabotajes. «Durante su trayectoria política ha tenido siempre una posición a favor de las vías democráticas, de la opción civilizada en la gestión de la política, de la paz y de las estrategias políticas», ha zanjado. Respecto a la participación del exlehendakari Juan José Ibarretxe en la 'marcha por la libertad' a la vera de Quim Torra, el portavoz de Lakua ha señalado que «no tiene ninguna vinculación con el Gobierno vasco, ni lo representa». «Es libre de estar presente en los actos de protesta que sintonizan con sus planteamientos y con su visión de la política», ha apostillado Erkoreka.