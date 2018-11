El Gobierno vasco confía en que la renuncia de Marchena sirva para «volver a prestigiar» la Justicia El consejero Pedro Azpiazu y EH Bildu han mantenido su segunda reunión en busca de un acuerdo para aprobar los Presupuestos. / Igor Aizpuru El consejero Erkoreka presiona a EH Bildu al reclamarle que tenga en cuenta «el coste económico y social» que tendría para Euskadi no aprobar los Presupuestos KOLDO DOMÍNGUEZ Vitoria Martes, 20 noviembre 2018, 13:56

Los ecos de la anunciada renuncia del juez Manuel Marchena a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han llegado también esta mañana a Vitoria. El Gobierno vasco considera que la decisión tomada por el magistrado canario es «positiva» puesto que busca «preservar la independencia de la Justicia» en un momento de profunda crisis, sobre todo por las formas empleadas por los partidos políticos (PSOE, PP y Podemos) para repartirse los vocales y seleccionar al propio presidente del CGPJ. «Comprendemos la decisión del juez», ha reconocido el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka.

«Este episodio debería servir para que se acometiera una reflexión profunda sobre lo que se está haciendo con el Poder Judicial. El conjunto de las instituciones del Estado debería comprometerse a hacer algo para volver a prestigiarlo, garantizar su independencia y recuperar el reconocimiento y confianza de la ciudadanía», ha expuesto Erkoreka en la rueda de prensa posterior al tradicional Consejo de Gobierno de los martes.

Mientras el consejero atendía a los medios en Lehendakaritza, en Lakua las delegaciones del Gobierno vasco y EH Bildu mantenían su segunda reunión en busca de un acuerdo para aprobar los Presupuestos de 2019. Pese a la evidente distancia que separaba las posturas de ambas partes al inicio del encuentro, Erkoreka ha asegurado esta mañana que aún «no descarta» un pacto que salve las Cuentas, y ha enmarcado las diferentes declaraciones de ambas partes dentro del «ritual negociador» habitual en «nuestra cultura política».

Sin conocer el desenlace de esa cita, Erkoreka ha optado por volver a presionar a la coalición abertzale, el único grupo que mantiene abiertos los contactos con el Ejecutivo, para que acepte apoyar las Cuentas. No les ha citado directamente, pero el consejero ha reclamado a EH Bildu que tenga en cuenta «el coste social y económico» que tendría para la ciudadanía vasca la prórroga presupuestaria. Y para reforzar esta idea, ha puesto sobre la mesa varias partidas que se quedarían en aire si se va a una prórroga, como 200 millones de euros para financiar el incremento salarial de los funcionarios; la carrera profesional en Osakidetza, que no podría ponerse en marcha; el impulso al Onkologikoa de Donostia; el incremento en un 3,5% de la RGI... «Todo esto no existirá sin el Presupuesto y los grupos parlamentarios deberían evaluarlo», ha asegurado Erkoreka, que no ha querido entrar a valorar los mecanismos legales que el Gobierno sí tendría a su alcance para hacer frente a esos proyectos aún estando en prórroga.

Consultas de Gure Esku Dago

El consejero y portavoz tampoco ha querido opinar sobre la baja participación de las consultas soberanistas organizadas por Gure Esku Dago el pasado fin de semana en diferentes localidades vascas, incluida San Sebastián. Ha sido muy escueto y sin salirse del guion se ha limitado a reiterar su «respeto» a estas iniciativas.

Transferencias pendientes

Además de la cita con EH Bildu sobre Presupuestos, esta mañana también se celebra una segunda reunión en la que está presente el Gobierno vasco. Se trata de la ponencia técnica bilateral con el Ejecutivo central que tiene lugar en Madrid para tratar de concretar el traspaso a Euskadi de dos líneas ferroviarias de transporte de mercancías y el tramo vasco de la AP-1. Erkoreka ha confirmado que «algunos aspectos técnicos» han avanzado con respecto a la pasada semana y que las negociaciones siguen centradas en el «cálculo del coste» que tendrían estas transferencias para su descuento del Cupo. Además, ha apuntado que en cuanto haya un acuerdo técnico se procederá a convocar «cuanto antes» la comisión mixta de transferencias para poner fin «a siete años de absoluta sequía» en cuestión del desarrollo del Estatuto de Gernika.

Lo que Erkoreka ha querido dejar claro es que el trabajo que el Gobierno vasco realiza en esta materia «no estará condicionado» por el posible adelanto electoral que pueda decidir Pedro Sánchez.