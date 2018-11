Gobierno vasco y EH Bildu se dan tiempo para alcanzar un acuerdo presupuestario Pedro Azpiazu y Maddalen Iriarte se saludan tras la reunión. / Igor Aizpuru El Ejecutivo se «esforzará por explorar márgenes» de entendimiento, sobre todo en pensiones, la materia en la que se centran las discrepancias KOLDO DOMÍNGUEZ Vitoria Martes, 20 noviembre 2018, 19:34

La segunda ronda de contactos entre el Gobierno vasco y EH Bilbu para alcanzar un acuerdo presupuestario se ha saldado este martes con el resultado previsto. No han cerrado ningún pacto pero tampoco ninguna de las partes se ha levantado definitivamente de la mesa. Simplemente han coincidido en la necesidad de darse un tiempo y en volver a reunirse «en breve», aunque aún no se ha fijado ninguna fecha pese a que los «tiempos corren». «El Gobierno quiere sacar adelante este Presupuesto, que no le quepa duda a nadie», ha dejado claro el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu en una breve comparecencia ante los medios una vez finalizada la reunión.

En la cita, de algo menos de dos horas de duración, no hubo avances significativos, aunque las partes negociadoras sí constataron un «mayor entendimiento» en materia de empleo, uno de los dos campos en los que la coalición abertzale ha centrado sus exigencias para facilitar la aprobación de las Cuentas en el Parlamento vasco. El otro, el de introducir en los Presupuestos una partida para complementar las pensiones de los jubilados vascos, es el verdadero escollo que determinará el éxito o fracaso de las negociaciones.

El Gobierno vasco se ha comprometido a «realizar un esfuerzo por explorar posibles márgenes» a su propuesta inicial. Es decir, ampliar los 48 millones de euros extra que propusieron para complementar las aportaciones más bajas vía RGI. EH Bildu, por su parte, arrancó las conversaciones con una petición global de 420 millones, de los que 350 eran para protección social y pensiones. Pese a las notables diferencias, Maddalen Iriarte asegura que tratarán de «realizar un esfuerzo por dar con puntos de encuentro» para llegar a un acuerdo. «Seguiremos insistiendo y no tiraremos la toalla hasta el último minuto», aseguró la portavoz parlamentaria de la coalición.

Fuentes gubernamentales, no obstante, apuntaron que el margen de maniobra del Ejecutivo en esta materia es escaso e insistieron en que apuestan por mejorar la RGI para todos los ciudadanos, incluidos los pensionistas. Pero dejaron claro que no podrán llegar a las cifras que reclama EH Bildu.

Mientras en Lakua se desarrollaba la reunión de Presupuestos, en Lehendakaritza compareció ante los medios el portavoz del Gabinete Urkullu. Josu Erkoreka quiso presionar a la coalición abertzale, así que directamente le planteó el escenario al que se enfrentará si finalmente no apoya las Cuentas de 2019. Llegados a este punto, un hipotético no a los Presupuestos conllevará un «coste social y económico» para la ciudadanía vasca del que tendría que dar explicaciones EH Bildu. Y Erkoreka lo ejemplificó con varias partidas que se quedarían en aire si se va a una prórroga, como 200 millones de euros para financiar el incremento salarial de los funcionarios; la carrera profesional en Osakidetza, que no podría ponerse en marcha; el impulso al Onkologikoa de Donostia; el incremento en un 3,5% de la RGI... «Todo esto no existirá sin el Presupuesto», advirtió.