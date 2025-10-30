El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, ha entregado este jueves el proyecto presupuestario en el Parlamento vasco. Igor Aizpuru

El Gobierno vasco bate su récord de altos cargos y asesores: costarán casi 30 millones el año que viene

El proyecto presupuestario contempla 340 puestos adscritos a Lehendakaritza y los 15 departamentos del Ejecutivo más amplio de la democracia

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Vitoria

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:07

Cuando PNV y PSE-EE acordaron hace año y medio el Gobierno vasco más amplio de la democracia, compuesto por el lehendakari y 15 consejeros, ... ese aumento de la estructura ya tuvo un primer impacto en las arcas públicas. Se tuvo que destinar dinero para redistribuir las dependencias de las oficinas en Lakua, para añadir dos escaños en el Parlamento y para contratar a más altos cargos y asesores. Esa última factura, en todo caso, sigue creciendo cuando la legislatura ya está totalmente en marcha, hasta el punto de que el Ejecutivo autonómico se dispone a batir en 2026 su récord histórico, tanto en coste económico como en plantilla.

