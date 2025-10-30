El Gobierno vasco bate su récord de altos cargos y asesores: costarán casi 30 millones el año que viene

Cuando PNV y PSE-EE acordaron hace año y medio el Gobierno vasco más amplio de la democracia, compuesto por el lehendakari y 15 consejeros, ... ese aumento de la estructura ya tuvo un primer impacto en las arcas públicas. Se tuvo que destinar dinero para redistribuir las dependencias de las oficinas en Lakua, para añadir dos escaños en el Parlamento y para contratar a más altos cargos y asesores. Esa última factura, en todo caso, sigue creciendo cuando la legislatura ya está totalmente en marcha, hasta el punto de que el Ejecutivo autonómico se dispone a batir en 2026 su récord histórico, tanto en coste económico como en plantilla.

Los Presupuestos para el año que viene, cuyo proyecto ha sido entregado este jueves al Parlamento vasco por el consejero Noël d'Anjou, estiman un coste de 29,5 millones de euros para sufragar las nóminas de 340 altos cargos y asesores que dependen de Lehendakaritza o de los 15 departamentos sectoriales. En comparación con el ejercicio anterior, cuando ya se había pulverizado la marca más alta de la historia, el número de trabajadores ha crecido un 4,9% y la partida económica un 7,5%, ya que además de haberse incrementado la plantilla, también han crecido sus sueldos, como los de los funcionarios.

De un año a otro, los altos cargos (fundamentalmente, viceconsejeros y directores) de la Administración General han pasado de ser 203 a 212. Las áreas que más incremento han registrado son Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (de 12 a 15), Educación (de 15 a 18) y Lehendakaritza (de 22 a 24). El coste de este personal ascenderá el año que viene a 19,5 millones de euros, un 6,6% más que en el presente ejercicio. A estos altos cargos, además, hay que sumar otros 156 que trabajan para decenas de organismos dependientes como Osakidetza, Lanbide o Ura-Agencia Vasca del Agua.

En cuanto a los asesores del lehendakari y los consejeros, que se recogen bajo el apartado de personal eventual, crecen de 121 a 128. Ese ascenso se debe fundamentalmente a la contratación de más trabajadores bajo este régimen para Lehendakaritza. Si este año eran 26, para el siguiente se estiman 34. El de Hacienda es el único departamento que gana plantilla, con uno más, mientras que Seguridad y Ciencia, Innovación y Universidades pierden uno. La factura de los asesores rozará los 10 millones de euros, un 9,2% más. En el resto de la estructura pública solo hay un asesor más, en Emakunde.

Casi 84.000 trabajadores

Ordenado por áreas, el que tiene un séquito más grande a su alrededor es el lehendakari, Imanol Pradales, con 24 altos cargos y 34 asesores. Por detrás se sitúa Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, con competencias sobre la función pública y la negociación de los traspasos, con 28 y 7, respectivamente. Por el contrario, las consejerías más austeras en estos términos son las de Movilidad Sostenible y Turismo, Comercio y Consumo, ambas en manos del PSE-EE, que cuentan con 6 altos cargos y 6 asesores para cada una.

En total, el proyecto presupuestario para el año que viene contempla que en todo el sector público dependiente del Gobierno vasco trabajen 83.900 personas, un 1,2% más que en el presente ejercicio. De ellas, 73.587 son funcionarios, 9.816 laborales, 368 altos cargos y 129 eventuales. La mayoría (43.118) dependen de la Administración General y por detrás se sitúan entes como Osakidetza (32.746), Euskotren (1.204), Lanbide (1.119), Haurreskolak (1.193) y EiTB (1.071).