El Gobierno vasco aclara que la negociación de transferencias «no está rota» 00:54 Erkoreka atiende a los medios de información. / rekia Erkoreka insiste en la voluntad del Ejecutivo de Urkullu de «seguir trabajando» y evita «especular» sobre los motivos de la «resistencia» de Sánchez al acuerdo OLATZ BARRIUSO Viernes, 12 abril 2019, 14:44

La negociación de la transferencia del tramo vasco de la AP-68 y de las otras tres materias que deberían haberse cerrado ayer en una Comisión Mixta que nunca llegó a celebrarse «no está rota» ni «cancelada». El Gobierno vasco ha querido aclarar esta mañana, a través de su portavoz, Josu Erkoreka, que el naufragio de las conversaciones por discrepancias insalvables en la valoración «económico-financiera» de los traspasos no es definitivo y que ni Lakua ni La Moncloa dan por agotada esa vía. «La voluntad clara del Gobierno vasco es seguir trabajando y buscando el acuerdo», ha subrayado el consejero de Autogobierno y principal responsable político de la negociación con el Ejecutivo central. Erkoreka ha dicho estar dispuesto a convocar una reunión si es necesario «el fin de semana» si sirve para acelerar la 'fumata blanca'.

No obstante, la rúbrica definitiva de los traspasos no parece sencilla a corto plazo, iniciada ya la campaña electoral para el 28-A. De hecho, la intención inicial de ambas Administraciones, que el ministerio de Política Territorial había anunciado con toda solemnidad en una nota el pasado miércoles, era haber celebrado ayer una Comisión Mixta en la que se ratificasen los traspasos de los 77,5 kilómetros de autopista, además de las ayudas previas a la jubilación a trabajadores afectados por ERE, la legislación sobre productos farmacéuticos y los seguros escolares. Fuentes del Ejecutivo vasco apuntan, incluso, que estaba convocada para las diez de la mañana. Pero los deseos han chocado estrepitosamente con la realidad. Con la realidad electoral, para ser precisos.

Erkoreka, preguntado por esta cuestión, ha evitado entrar a «especular» sobre los motivos políticos, al margen de los técnicos, que hayan podido impedir el acuerdo, ni a valorar si Sánchez podría impulsarlo de nuevo si necesita al PNV para ser investido presidente del Gobierno, una posibilidad factible si se hace caso a las encuestas. Tampoco ha querido aventurarse a fijar una fecha tope para materializar los cuatro traspasos previstos y «atenazarse» así en unos plazos que ahora quedan diluidos a la espera del curso de los acontecimientos. «Estamos esperando la ocasión para retomar el contacto», ha apuntado, convencido de que el entendimiento no es solo deseable sino «posible». En privado, no obstante, el Gobierno de Vitoria admite que la campaña electoral, en la que todos los ministros implicados en las negociaciones ejercen como cabezas de lista, no parece el momento más propicio para que Sánchez se decida a dar un impulso definitivo a la negociación.

Lo que sí ha subrayado Erkoreka es que el Gobierno vasco «no está en campaña» y por lo tanto tiene plena disposición al diálogo, que se ha atascado, según ha puntualizado, porque el Gobierno central ha cambiado de «criterio» a la hora de acordar la valoración económica de las transferencias. El Ejecutivo de Vitoria proponía seguir el modelo de descuento vía Cupo que permitió alumbrar hace unos meses el traspaso de la AP-1 y dos pequeñas líneas de tren de mercancías pero, según apuntan desde el Ejecutivo, los técnicos del ministerio de Hacienda no se movieron de su oferta inicial en ningún momento. La propuesta resultaba inaceptable para el lado vasco de la mesa, argumentan, no tanto por las discrepancias económicas en sí sino por que, dicen, hubiera supuesto romper el modelo del Concierto. «No era tanto una cuestión del huevo, sino del fuero», apuntan. Las transferencias vascas, ha puntualizado el portavoz, son como «obras de artesanía» y no se pueden hacer «a troquel».