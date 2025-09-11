El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imanol Pradales. EFE

El Gobierno vasco abre una «reflexión» para adoptar medidas ante un «drama emocional»

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:31

Dos semanas después de pronunciar por primera vez la palabra «genocidio», Imanol Pradales denunció ayer el «salto cualitativo» de Israel «en términos de barbarie y ... de masacre», y desveló que el Gobierno vasco que preside ha abierto una «reflexión» para adoptar nuevas medidas que contribuyan a «mitigar el drama emocional» en Gaza. El lehendakari no quiso anticipar cuáles pueden ser esas acciones, pero incidió en que Euskadi, «dentro de nuestras posibilidades», debe apoyar al pueblo palestino: «Dentro de la solidaridad de este pueblo, el Gobierno estará ahí», afirmó en una entrevista en Onda Vasca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  3. 3

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  4. 4

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  5. 5

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»
  6. 6

    Jóvenes de GKS revientan el acto de inicio de curso de la UPV/EHU
  7. 7 Así fue el descuido de Yeray: «No tenía el bote de repuesto y fruto del estrés decidí tomarme la pastilla de mi pareja»
  8. 8 El brutal castigo por perder un alijo: golpeado con un palo de clavos, obligado a comerse sus heces y a beber agua con cemento
  9. 9

    Encuentran en Argentina un cuadro robado por los nazis perteneciente a una colección desaparecida en Bilbao
  10. 10

    Los ciclistas de La Vuelta avisan de que pararán si vuelven a ocurrir incidentes graves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco abre una «reflexión» para adoptar medidas ante un «drama emocional»

El Gobierno vasco abre una «reflexión» para adoptar medidas ante un «drama emocional»