El Gobierno vasco abre una «reflexión» para adoptar medidas ante un «drama emocional»

Dos semanas después de pronunciar por primera vez la palabra «genocidio», Imanol Pradales denunció ayer el «salto cualitativo» de Israel «en términos de barbarie y ... de masacre», y desveló que el Gobierno vasco que preside ha abierto una «reflexión» para adoptar nuevas medidas que contribuyan a «mitigar el drama emocional» en Gaza. El lehendakari no quiso anticipar cuáles pueden ser esas acciones, pero incidió en que Euskadi, «dentro de nuestras posibilidades», debe apoyar al pueblo palestino: «Dentro de la solidaridad de este pueblo, el Gobierno estará ahí», afirmó en una entrevista en Onda Vasca.

El jefe del Ejecutivo autonómico señaló que hay «un amplísimo consenso en la sociedad vasca», que considera que «no se puede permitir que se siga dando la situación de genocidio» en Gaza. Aludió a la presión política y diplomática de los actores internacionales para que «esto pare de una santa vez», y constató que la UE no está «a la altura». «Aquí hay un problema porque la Unión Europea está fracturada y dividida. Creo que se ha acabado el tiempo de las discusiones, le toca dar un paso adelante y ser mucho más contundente», aseveró.

En la parte que le toca a Euskadi, Pradales asumió que tiene «un margen de maniobra escaso», pero recordó que el Gobierno vasco ha apoyado al pueblo palestino de manera ininterrumpida «al menos desde el año 2018». En concreto, señaló que Lakua ha destinado más de 20 millones de euros, fundamentalmente a través de la ONU y su agencia para los refugiados UNRWA, y que los hospitales vascos han atendido este mismo año a un total de 21 niños gazatíes. Mientras estudia nuevas medidas de colaboración, el lehendakari aseguró que su Gobierno mantendrá el «discurso beligerante con lo que ocurre en Gaza, que es absolutamente inaceptable».