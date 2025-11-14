El Gobierno subraya que «la democracia no cayó del cielo» frente a la ola de «populismo y negacionismo» La delegada del Ejecutivo central en Euskadi presenta los actos que coinciden con el 50 aniversario de la muerte de Franco. «Estamos en un momento de negacionismo de lo público, y de retroceso de derechos por parte de la derecha y la ultraderecha», afirma

El próximo viernes se conmemora medio siglo de la muerte de Franco. Cincuenta años en los que, día a día, se ha construido la convivencia entre españoles, la recuperación de los derechos políticos, civiles y sindicales, la igualdad de las mujeres… Y aun así, según las últimas encuestas, el 20% de los jóvenes considera que la dictadura fue positiva. Ante semejante contexto, la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, ha presentado este viernes el programa 'España en Libertad. 50 años' que con distintas actividades buscará recordar, sobre todo a los más jóvenes, que «la democracia no llega así del cielo».

«Estamos en un momento de negacionismo de lo público, de retroceso de derechos por parte de la derecha y la ultraderecha. Es el momento de reivindicar también en Euskadi que la democracia no llega así del cielo, que la democracia hay que trabajarla día a día, hay que defenderla frente al involucionismo, frente al populismo y el negacionismo», ha subrayado la representante del Gobierno de Pedro Sánchez en el País Vasco.

Un programa que tendrá su reflejo en los tres territorios. El más inmediato serán cuatro murales en los barrios vitorianos de Zabalgana y Salburua sobre los derechos de las mujeres, la pluralidad política, la libertad cultural y el movimiento obrero. El objetivo es que se refleje la «historia compartida» de democracia, libertad, pero también de los retos y las esperanzas del presente.

El Edificio Tabakalera de San Sebastián albergará el 27 de noviembre un acto de reconocimiento a la aportación de la inmigración, tanto nacional como internacional. Más adelante, el 4 de diciembre, se celebrará una gala en Portugalete para premiar los proyectos audiovisuales que en Bizkaia ya están realizando estudiantes de formación profesional, la escuela de cine de la UPV/EHU y otros jóvenes interesados.

Pequeños gestos y acciones que, como ha defendido Garmendia, que buscan recordar sobre todo a aquellos que no vivieron el Franquismo la importancia de la democracia y cómo ésta se consiguió «gracias a ciudadanos anónimos, organizaciones políticas, sindicales y vecinales».