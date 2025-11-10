El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, pasa por delante de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en un pleno del Congreso. Jaime García

El Gobierno sopesa una treta jurídica para evitar un gol de Junts con el calendario de las nucleares

El PSOE y Sumar ven este martes si la Mesa del Congreso saca de la ley de movilidad una enmienda del Senado contra el cierre de varias centrales

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:49

Comenta

El Gobierno afronta esta semana el segundo pleno del Congreso desde que Junts anunció su ruptura definitiva; el primero desde que dio el paso ... de presentar enmiendas a la totalidad contra todas sus leyes pendientes de toma en consideración. Y, pese a la tranquilidad que manifiestan en público, los socialistas saben que se arriesgan a sufrir un gol importante si la Cámara baja ratifica este jueves la enmienda introducida en el Senado a la ley de movilidad sostenible para derogar el calendario del cierre de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  5. 5 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  6. 6

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  7. 7 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  8. 8 La confesión de Verdeliss tras correr su primera Behobia: «Empecé a correr por...»
  9. 9

    La dura presión sindical acentúa la brecha entre el sector público y el privado en Euskadi
  10. 10 La emotiva historia de Pepe, el niño del Oviedo que admira al Athletic y que ha cumplido la promesa de su padre fallecido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno sopesa una treta jurídica para evitar un gol de Junts con el calendario de las nucleares

El Gobierno sopesa una treta jurídica para evitar un gol de Junts con el calendario de las nucleares