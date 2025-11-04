El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, este martes en la Moncloa Jaime García

El Gobierno recrimina a Feijóo que deje «en manos de Vox» el futuro de la Comunidad Valenciana y exige elecciones

La portavoz del Ejecutivo aprovecha su comparecencia de los martes en la Moncloa para lanzar la campaña socialista con críticas al líder del PP y a Carlos Mazón

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:34

Comenta

No hay ya diferencia entre el Gobierno y el PSOE. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, aprovechó este martes su habitual rueda de prensa ... de los martes tras el Consejo de Ministros para meter la cuña política en la Comunidad Valenciana con duras críticas tanto al dimisionario Carlos Mazón -que ayer, un año después de la dana del 29 de octubre de 2029 anunció su renuncia al cargo- como al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Alegría tildó de «declaraciones indignas» las realizadas por el aun presidente autonómico en su discurso de abandono, en el que se presentó como víctima de acoso y derribo del Gobierno, y acusó a Feijóo de «darle cobijo» y demostrar una «falta absoluta de liderazgo» por dejar el futuro de los valencianos en manos de Vox.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  3. 3

    Detenidos dos mujeres y un hombre por un apuñalamiento en Bilbao
  4. 4

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  5. 5

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  6. 6

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  7. 7

    El milagro del único superviviente del accidente de Air India que se convirtió en tragedia: «Mi familia está rota»
  8. 8 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  9. 9

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  10. 10

    Así se ha blindado Mazón para evitar ser imputado por la jueza de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno recrimina a Feijóo que deje «en manos de Vox» el futuro de la Comunidad Valenciana y exige elecciones

El Gobierno recrimina a Feijóo que deje «en manos de Vox» el futuro de la Comunidad Valenciana y exige elecciones