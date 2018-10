El Gobierno rechaza el ultimátum de Torra y le pide distensión y calma Isabel Celaá, ministra portavoz del Gobierno. / Javier Liaño (EFE) «Autogobierno y no independencia, convivencia y no independencia», ha señalado la ministra portavoz, Isabel Celaá EFE Madrid Martes, 2 octubre 2018, 19:41

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha afirmado hoy que el Ejecutivo «no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo» en Cataluña, y ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, «distensión y calma».

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Celaá ha respondido así a la advertencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien ha avisado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si no presenta antes de un mes una propuesta para un referéndum, el independentismo «no podrá garantizarle ningún tipo de estabilidad en el Congreso».

El presidente de la Generalitat no tiene que esperar al mes de noviembre para conocer nuestra respuesta, se la damos ahora mismo, y es: «Autogobierno y no independencia, convivencia y no independencia».