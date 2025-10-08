El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La líder de Podemos, Ione Belarra, este miércoles en el pleno del Congreso. Eduardo Parra/ EP

El Gobierno puede salvar la ley de movilidad sostenible con la ausencia de un diputado del PP de luna de miel

La norma forma parte de los hitos comprometidos en el Plan de Recuperación y de su aprobación, que el Ejecutivo intenta asegurar con Podemos, depende el desembolso de 10.000 millones de fondos europeos

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:23

Comenta

El Gobierno sigue negociando contrarreloj con Podemos para garantizar al menos su abstención en la votación de la ley de movilidad sostenible, pero a estas ... horas ya tiene garantizado que la norma, de la que depende el desembolso de 10.000 millones de euros de fondos europeos, saldrá adelante gracias a la ausencia del diputado del PP Guillermo Mariscal, secretario tercero del a Mesa del Congreso que se encuentra de viaje de novios, siempre y cuando nadie en el bloque de investidura falle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  2. 2

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  3. 3 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  4. 4 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  5. 5 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  6. 6

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  7. 7

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  8. 8 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  9. 9

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  10. 10

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno puede salvar la ley de movilidad sostenible con la ausencia de un diputado del PP de luna de miel

El Gobierno puede salvar la ley de movilidad sostenible con la ausencia de un diputado del PP de luna de miel