El Gobierno presume de liderazgo internacional por su nuevo decreto contra Israel

El Gobierno aprobó finalmente este martes el real decreto de medidas contra Israel por la invasión de Gaza, un paquete de sanciones que según los ... socios parlamentarios del PSOE se ha dilatado en el tiempo hasta llegar al Consejo de Ministros.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha desgranado las principales medidas que incluye el decreto y que ya habían sido adelantadas por Pedro Sánchez hace dos semanas junto a otro paquete de propuestas que no ha necesitado de respaldo legislativo para su implementación.

La de mayor calado es el embargo total de importaciones y exportaciones de material bélico o doble uso a Tel Aviv. Al de las armas se une el veto al tránsito por territorio español de transportes que trasladen combustible con destino al estado hebreo. Por último se prohíble también la compra o publicidad de productos fabricados en los asentamientos judíos levantados sobre «terrirtorios palestinos ocupados», una medida de caracter símbolica dado el ínfimo impacto de estos intercambios comerciales para la economía española. El Gobierno se ha guardado una cláusula para sortear alguna de estas medidas en operaciones puntuales de interés general, detalló Cuerpo. Se usaría en «situaciones excepcionales que puedan no haber sido previstas inicialmente o que surjan a lo largo de su implementación».

El Gobierno aliñó la aprobación del decreto con una batería de autocumplidos. El ministro de Economía valoró que «España y Pedro Sánchez están liderando la respuesta internacional para defender el derecho humanitario». El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se manifestó en la misma dirección: «Somos de lejos el país que ha aprobado más medidas para acabar con este genocidio».

Cuerpo también llamó a los países aliados a adoptar medidas similares para aumentar la presión sobre Israel. Muchos de estos estados están sopesando al milímetro sus respuestas para castigar a Tel Aviv. Así, Reino Unido, Portugal, Canada y Australia reconocieron el pasado domingo a Palestino, un paso que España ya dio el pasado mayo. Albares adelantó que en el próximo Consejo Europeo el Gobierno pedirá el reconocimiento de la Unión Europea como bloque.