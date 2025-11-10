«Un Gobierno PP-Vox sería un retroceso para Euskadi y Canarias y para todo el país»

Olatz Barriuso Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:11 Comenta Compartir

Fernando Clavijo Batlle (San Cristóbal de La Laguna, 1971) preside Canarias por segunda vez, tras pasar a la oposición durante la etapa de Ángel Víctor Torres, gracias al acuerdo alcanzado en 2023 con el PP, con quienes gobierna en coalición junto a los regionalistas de El Hierro. Aun así, el jefe del Ejecutivo regional y secretario general de CoaliciónCanaria –que, vestido de sport, recibe a ELCORREO en su tiempo de ocio en Bilbao tras concluir su visita oficial a Euskadi–, alerta sobre los efectos de un hipotético Gobierno PP-Vox. Aunque también carga contra los «populismos» de derechas y de izquierdas, alerta contra el clima «preguerra civil» en España y no ahorra críticas tampoco contra Sánchez.

– Se reunió este viernes con el lehendakari para analizar la situación de «punto muerto» que vive la legislatura española. ¿A qué conclusión llegaron?

– La conclusión fue de preocupación porque este punto muerto al final paraliza todo. Tanto Euskadi como Canarias hicimos un acuerdo de legislatura y de investidura conPedro Sánchez y no ha acabado de cristalizar en todos sus aspectos. No vemos solución ni alternativa en este momento.Y nos perjudica a ambos.

– ¿De qué sirve lamentarse si sólo Sánchez puede apretar el botón electoral?

– Es cierto que lamentarte de algo que no está en tus manos no tiene sentido. Pero nos preocupa el descrédito ante la ciudadanía. El espectáculo de la política en España y en Madrid es poco gratificante y de esa situación de bloqueo, crispación y enfrentamiento, sólo el populismo, en este caso Vox, sale beneficiado. Poner fin al bloqueo no depende de nosotros, pero sacar a nuestros dos países de ese ambiente de crispación, sí. Tenemos que dar ejemplo y aislarnos de la bronca.

– ¿En Coalición Canaria se consideran socios de Sánchez?

– Bueno, nosotros alcanzamos un acuerdo de legislatura, y tenemos una agenda canaria que no se está cumpliendo en una parte, aunque sí en otras.

– ¿Pedir una cuestión de confianza, como usted ha hecho, no es predicar en el desierto?

– La he pedido porque gobernar es transformar, es arreglar las cosas. Si no puedes hacerlo, resistir no es una opción. Cuando Santos Cerdán entró en la cárcel dijimos que la legislatura entraba en un escenario desconocido. Y ahí entendíamos que era necesario revalidar la confianza para tener la certeza de que había una mayoría capaz de continuar la legislatura.

– Tras el portazo de Junts y su bloqueo legislativo está claro que no la hay. ¿Es el momento de convocar elecciones?

– Insisto, resistir puede ser una opción en las peleas de tu partido, pero no cuando estás gobernando. Ahí es cuestión de poder hacer el Presupuesto, sacar adelante proyectos legislativos, cambiar las cosas. Y si no se puede, lo mejor es darle la voz al pueblo y que decida. No se puede gobernar sin el apoyo legislativo. Si no hay una mayoría estable lo razonable es una cuestión de confianza y si no hay esa confianza pues que se convoquen elecciones.

– ¿No tendría más sentido presionar con una moción de censura, aunque fuera instrumental?

– Pero es que ese candidato... ¿quién lo propone? Una moción de censura requiere también de unos apoyos, un número mínimo. Y nosotros no tenemos capacidad de generar ese escenario. Si se generase, lo veríamos. Pero hasta el momento, incluso el PP lo ha descartado.

– ¿Vox es para CC una línea roja?

– A ver, depende. Para nosotros es una línea roja a la hora de gobernar. Es evidente que un Gobierno en el que esté Vox no lo vamos a apoyar bajo ningún concepto y tampoco gobernaríamos nunca con ellos. De momento es política ficción.

– Como principio, ¿es partidario de los cordones sanitarios a la extrema derecha?

– A los populismos. No sólo a la extrema derecha. El populismo de izquierdas y el de derechas al final son lo mismo.

– ¿Qué opinión tiene de los pactos con Bildu?

– Tenemos una relación con ellos muy buena. Coincidí con ellos en el Senado; son nacionalistas y se ha visto cómo están dando estabilidad al Gobierno de España. Desde luego, no los consideramos populistas en absoluto.

– En la visita que Pradales hizo a Canarias para firmar el protocolo de colaboración, advirtió de que un Gobierno de PP-Vox sería pernicioso porque primaría a Madrid y «drenaría las periferias». ¿Lo comparte?

– Totalmente. Ese es el riesgo ahora mismo de un Gobierno de PP y Vox, con un Vox que no cree en las autonomías, defiende la centralización y que además desde el punto de vista migratorio sería absolutamente demoledor para Canarias. Ellos consideran que, como frontera sur, tenemos que convertirnos en la cárcel del sur de Europa. Un Gobierno PP-Vox sería un retroceso ya no solo para las comunidades autónomas, o para Euskadi y Canarias, sino que sería un retroceso para el país.

– Ustedes gobiernan con el PP.

– Pero no está Vox. El gran elemento distorsionador es Vox. Y es el gran beneficiado del espectáculo que se da en Madrid.

– ¿Qué coste tiene para las comunidades autónomas la situación de inestabilidad en Madrid?

– Mire, por ejemplo, hemos cifrado el impacto en Canarias de la ausencia de Presupuestos en más de 200 millones de euros. Yo estuve esta semana en Bruselas en defensa del nuevo marco financiero para Canarias como región ultraperiférica. Y nos encontramos con que tenemos un Gobierno más preocupado de resistir que de cambiar las cosas en Europa. En una reunión tan importante el Gobierno de España está ausente.Dependiendo del ministerio, tiene una posición u otra. No hay una posición como país.

– ¿Por qué insiste en que Sánchez presente los Presupuestos si no es posible aprobarlos?

– Porque ese es el tema: negociarlos. Yo fui presidente del 2015 al 2019 y goberné en minoría dos años y medio. Saqué tres Presupuestos estando en minoría.Además, aunque no los saques adelante, ya tienes como Gobierno una hoja de ruta que seguir. Si no, los ministerios van a su bola.

– ¿Ve a España en su mejor momento de los últimos 45 años, como sostiene Sánchez?

– No. Desde el punto de vista económico, los números son buenos, pero en lo macro. Cuando bajas a la economía familiar no está tan bien. Tenemos un crecimiento muy sustentado en el endeudamiento y en los fondos europeos: cuando en diciembre de 2026 se acaben vamos a tener las Administraciones públicas un retroceso importante. Y desde el punto de vista político, no estamos mucho mejor. Hay que ser humilde y reconocer que a España le quedan muchas reformas que hacer y queda que en la clase política seamos capaces de cambiar el rumbo y no generar este enfrentamiento.

– ¿Con el protocolo de colaboración con Euskadi pretendieron enviar un mensaje en ese sentido?

– Claro, y de lealtad entre países. Se han hecho dos conferencias de presidentes y los únicos documentos que se han llevado a esos foros, uno en Santander y otro en Barcelona, han sido los que cerramos los Gobiernos de Euskadi yCanarias.

– ¿Le convencen las explicaciones que ha dado su predecesor, ÁngelVíctor Torres, sobre la trama de mascarillas en Canarias?

– Hay que dejar trabajar a los tribunales. Pero las responsabilidades políticas creo que no sólo no se han asumido, sino que no se han explicado y la sombra de la sospecha se mantiene. Faltan explicaciones políticas: en Canarias se han pagado 4 millones por adelantado por unas mascarillas que nunca llegaron y fue donde la trama hizo más negocio.

– ¿La corrupción ha dejado de penalizar electoralmente?

– Creo que en el ambiente de crispación en que vivimos hemos vuelto a una etapa preguerra civil. Hay dos bandos y cada uno justifica todo lo que hagan los suyos. Como diría Mafalda, paren el mundo, que me bajo.

– Como nacionalistas, ¿cómo se sitúan frente a la Monarquía?

– Felipe VI está dando un ejemplo de estabilidad, sobriedad y responsabilidad. Todos los españoles y los canarios tenemos en mente su actuación enValencia: cuando todo el mundo huyó y se escondió, el Rey y la Reina dieron la cara.