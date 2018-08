El Gobierno negociará con Podemos una subida de los impuestos a grandes empresas y banca Pablo Iglesias felicita a Pedro Sánchez tras ser investido presidente en junio. / Efe La formación morada exige un paquete de medidas «anti-austeridad» para apoyar el techo de gasto NURIA VEGA Madrid Jueves, 16 agosto 2018, 01:10

Unidos Podemos ha puesto precio a su apoyo en el asunto más importante que el Gobierno deberá tramitar en el Congreso en el corto plazo. La formación morada reclamó ayer al Ejecutivo de Pedro Sánchez una subida de impuestos a las rentas más altas y a las empresas, y una renegociación con Bruselas que permita una mayor flexibilidad en el objetivo de déficit para 2019. Sólo así el grupo parlamentario que lidera Pablo Iglesias respaldará el techo de gasto que plantea el Ejecutivo socialista. La votación definitiva debe realizarse antes de que acabe el mes de agosto, después de que a finales de julio el proyecto inicial presentado por el Ministerio de Hacienda fuese rechazado en el Congreso. Si el Gobierno vuelve a sufrir un revés y no saca adelante ese umbral de gasto -necesita al menos los votos de Podemos, PNV, PDeCAT y ERC-, deberá prorrogar los Presupuestos de 2018, diseñados por Rajoy. Y todo apunta a que, en ese escenario, podría plantearse un adelanto electoral.

Quizá por ello la propuesta de Podemos encontró ayer -día festivo en todo el país- cierta complicidad en Hacienda. El Gobierno hizo ver que «hay margen» para la negociación y que está dispuesto a hablar con la formación morada de una hipotética subida de impuestos a las grandes empresas y a la banca; aunque no es lo único que reclama Podemos. Si Sánchez quiere contar ahora con su respaldo -en la votación del pasado día 27 sólo votó a favor el PNV-, la coalición que encabeza Pablo Iglesias quiere que se acepte una buena parte de sus demandas. Están recogidas en un documento de 17 páginas que el grupo parlamentario envió ayer al Gobierno bajo el título 'Dejar atrás la austeridad. Propuestas para afrontar la senda de déficit'. No son iniciativas muy novedosas. Algunas incluso coinciden con ideas avanzadas por el PSOE: crear un impuesto para la banca y promover una reforma del de Sociedades que fije en el 15% el suelo del que no podrán bajar las deducciones aplicables a las empresas.

Recelos del PNV

En este terreno Podemos también plantea un impuesto sobre las grandes fortunas y la eliminación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable, las Sicav. En términos generales, el Gobierno cree que se puede «elevar la aportación tributaria de las grandes corporaciones y sectores que hoy se escapan del radar de Hacienda» sin «afectar a la clase media, pymes o autónomos».

Queda por ver en qué medida la negociación afectará al País Vasco, donde muchos de esos impuestos son gestionados de forma directa por el Gobierno vasco gracias al Concierto, como el de Sociedades. El PNV sí teme el efecto que una subida de las tasas a los bancos pudiera tener sobre entidades radicadas en Euskadi como Kutxabank y BBVA y, según ciertas fuentes, intentaría convencer a Sánchez de que no fuera aplicable en el País Vasco.

Pero, a juzgar al menos por lo aseverado hasta ahora, lo que no parece es que el Ejecutivo vaya a pedir a Bruselas relajar el objetivo de déficit situado en el 1,8% del PIB para 2019. Ayer reiteró la necesidad de respetar los compromisos europeos y advirtió sobre lo que supone el «dogmatismo» de condicionar el apoyo en el Congreso a no cumplir con los límites acordados con las instituciones de la UE. Al fin y al cabo, si la propuesta no sale adelante, el Gobierno tendría que asumir la senda de déficit anterior, más restrictiva. Y esa es una de sus bazas en la negociación. Bruselas ha elevado en 5.000 millones el déficit que podría asumir España el próximo año. Un argumento que ya utilizó ayer el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, al asegurar que «renunciar» a esos 5.000 millones de más sería negárselos a la Sanidad y la Educación, entre otras áreas. «es algo que no se pueden permitir las fuerzas de izquierdas», advirtieron desde el Ejecutivo central.

En las conversaciones con Podemos, en todo caso, habrá otras medidas sobre la mesa. El principal socio del Gobierno aspira a la eliminación de las deducciones fiscales de los planes de pensiones privados y al incremento del tipo marginal del IRPF en los tramos más altos. Además, para mejorar los ingresos de la Seguridad Social, aboga por anticipar la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, potenciar la lucha contra el fraude en las cotizaciones o que los autónomos contribuyan en relación con sus ingresos.

Del mismo modo, exige derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera por dar prioridad al pago de la deuda sobre otras inversiones y por otorgar al Senado capacidad de veto en los objetivos de déficit. Y apuesta por dar oxígeno a los ayuntamientos con una interpretación más flexible de la regla de gasto.