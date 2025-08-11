El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La alcaldesa de Jumilla, Seve González. EFE

El Gobierno impugna el veto de PP y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla

El Ejectuvo manda un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla para instarle a anular la prohibición del uso instalaciones municipales para actos de la comunidad musulmana de la localidad

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:05

El Gobierno ha presentado un requeremiento al ayuntamiento de Jumilla para que anule el acuerdo sellado entre PP y Vox que impide él uso instalaciones ... municipales para actos de la comunidad musulmana de la localidad, como han confirmado fuentes del Ejecutivo a este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  2. 2

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  3. 3

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  4. 4

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  5. 5 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  6. 6

    A más de 40 grados y hoy sigue el calor
  7. 7

    Otegi planteó dentro de Bildu abrir el debate sobre la entrada de sus bases en la Ertzaintza
  8. 8 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  9. 9

    Detectan heces en las piscinas de verano de Santurtzi
  10. 10

    Un detenido por agresión sexual en las fiestas del Puerto Viejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno impugna el veto de PP y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla

El Gobierno impugna el veto de PP y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla