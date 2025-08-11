El Gobierno impugna el veto a las celebraciones musulmanas en polideportivos de Jumilla
Tras el revuelo que ha originado la nueva normativa, el Ejecutivo ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento murciano para que anule el acuerdo de Vox y el PP porque entiende que «atenta contra la libertad religiosa»
Lunes, 11 de agosto 2025, 09:54
El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule el acuerdo de PP y Vox sobre el uso de ... las instalaciones municipales deportivas, que impide su empleo para actos de la comunidad musulmana de la localidad. El Ejecutiva central entiende que atenta contra la libertad religiosa.
Tras el escándalo por el veto, que originó la semana pasada una tormenta social y política, la delegada del Gobierno, coordinada con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que «las razones objetivas esgrimidas no se sustentan».
Para el Ejecutivo, «se restringe de forma arbitraria» una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana.
El Gobierno de Pedro Sánchez no dudó en aprovechar la polémica para cargar contra el PP y acusarle de xenofobia; los de Alberto Núñez Feijóo trataron de capear la tempestad, negaron cualquier tipo de discriminación en la medida y desde Génova avalaron la decisión de sus compañeros en Jumilla, localidad de 27.000 habitantes.
El origen de la tormenta está en una iniciativa presentada por los de Santiago Abascal, cuyos votos son imprescindibles para que el PP saque adelante los Presupuestos locales. En el texto se apostaba por «defender las tradiciones del pueblo español» y se incluía la prohibición de las celebraciones islámicas en espacios públicos. Vox pretendía vetar, por ejemplo, la Fiesta del Cordero, que en los últimos años, junto al final del Ramadán, la población musulmana de Jumilla ha celebrado en el campo de fútbol 'Andrés Ibáñez'. El PP asumió la moción, aunque rebajó su contenido a través de una enmienda que consistía en permitir la modificación del reglamento de instalaciones deportivas «para que no se pueda realizar ninguna actividad ajena al deporte, a no ser que esté promovida por el Ayuntamiento». Pero la polémica ya estaba encendida, con reproches desde los partidos de izquierdas, diferentes ONG y movimientos sociales.
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
EL CORREO+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.