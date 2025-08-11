El Gobierno impugna el veto a las celebraciones musulmanas en polideportivos de Jumilla

El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule el acuerdo de PP y Vox sobre el uso de ... las instalaciones municipales deportivas, que impide su empleo para actos de la comunidad musulmana de la localidad. El Ejecutiva central entiende que atenta contra la libertad religiosa.

Tras el escándalo por el veto, que originó la semana pasada una tormenta social y política, la delegada del Gobierno, coordinada con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que «las razones objetivas esgrimidas no se sustentan».

Para el Ejecutivo, «se restringe de forma arbitraria» una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana.

El Gobierno de Pedro Sánchez no dudó en aprovechar la polémica para cargar contra el PP y acusarle de xenofobia; los de Alberto Núñez Feijóo trataron de capear la tempestad, negaron cualquier tipo de discriminación en la medida y desde Génova avalaron la decisión de sus compañeros en Jumilla, localidad de 27.000 habitantes.

El origen de la tormenta está en una iniciativa presentada por los de Santiago Abascal, cuyos votos son imprescindibles para que el PP saque adelante los Presupuestos locales. En el texto se apostaba por «defender las tradiciones del pueblo español» y se incluía la prohibición de las celebraciones islámicas en espacios públicos. Vox pretendía vetar, por ejemplo, la Fiesta del Cordero, que en los últimos años, junto al final del Ramadán, la población musulmana de Jumilla ha celebrado en el campo de fútbol 'Andrés Ibáñez'. El PP asumió la moción, aunque rebajó su contenido a través de una enmienda que consistía en permitir la modificación del reglamento de instalaciones deportivas «para que no se pueda realizar ninguna actividad ajena al deporte, a no ser que esté promovida por el Ayuntamiento». Pero la polémica ya estaba encendida, con reproches desde los partidos de izquierdas, diferentes ONG y movimientos sociales.