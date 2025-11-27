El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el pleno de este jueves en el que se rechazó la senda de estabilidad. EP

El Gobierno encaja una derrota que anticipa el rechazo a sus Presupuestos para 2026

El Congreso rechaza la senda de estabilidad planteada por Hacienda con los votos en contra del PP y Vox y Junts y las abstenciones de Podemos y la diputada de Compromís Águeda Micó

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

El Gobierno insiste en que esta vez sí, después de dos años de legislatura sin presentar Presupuestos, una anomalía en democracia, llevará al Congreso un ... nuevo proyecto que sustituya al de 2023, ya al borde de una tercera prórroga. Pero el debate y la votación vividos hoy en la Cámara baja en torno al techo de gasto y la senda de estabilidad aprobados por el Consejo de Ministros la semana pasada, dio una idea bastante clara de cuál será el resultado: no saldrán adelante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  4. 4

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  5. 5 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  6. 6

    Al menos 65 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  7. 7

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  8. 8

    Vuelve al casino de San Sebastián donde conoció a su violador y consigue que le detengan
  9. 9

    Un jurado declara culpable a un ertzaina que se quedó con una multa de 40 euros
  10. 10

    Detenida una mujer por su supuesta implicación en el incendio mortal de Barakaldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno encaja una derrota que anticipa el rechazo a sus Presupuestos para 2026

El Gobierno encaja una derrota que anticipa el rechazo a sus Presupuestos para 2026