El Gobierno descarta la comparecencia de Sánchez en la comisión de la dana en Les Corts

El Gobierno descarta que tanto Pedro Sánchez como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; la exvicepresidenta tercera y exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera - ... en la actualidad, comisaria europea-, y cualquier otro ministro comparezcan el próximo 11 de noviembre ante la comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes, como acordó hoy la Mesa de ese órgano, en la que tienen mayoría el PP y Vox.

En Moncloa recuerdan que la declaración de miembros del Ejecutivo en comisiones de investigación puestas en marcha por los Parlamentos autonómicos es siempre potestativa y remarcan que estos solo tienen obligación de responder ante el Congreso. Fuentes gubernamentales argumentan además que ya está previsto que Sánchez sea citado, a propuesta del propio PSOE y de Sumar, en la comisión de investigación sobre la gestión de la tragedia del 29 de octubre de 2024 constituida en la Cámara baja el pasado mayo y presidida por la socialista Carmen Martínez.

El PSOE y Sumar pactaron esta citación el pasado octubre en un intento de calmar las aguas con Compromís, el socio valenciano de la coalición liderada por Yolanda Díaz, que, como Podemos, llevaba meses reclamando poder tomar declaración tanto al presidente como a varios de sus ministros en el Congreso. Este lunes, Compromís tildó, en cambio, de «paripé» la propuesta del órgano valenciano y criticó a los dos partidos de la derecha que aún no hayan querido oír el testimonio de las víctimas.