El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. EP

El Gobierno declara «zona catastrófica» territorios de 16 comunidades por incendios y danas

Todas las autonomías salvo País Vasco se verán beneficiadas por el mecanismo de ayuda directa para los damnificados

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 26 de agosto 2025, 14:31

El Consejo de Ministros ha acordado este martes la declaración de «zonas afectadas por emergencia» a varios territorios correspondiente a 16 de las 17 comunidades ... autónomas, con la única excepción del País Vasco. Se trata de contingencias ocurridas entre el 23 de junio pasado y este lunes, provocadas por 113 incendios forestales y cinco danas (depresión aislada en niveles altos).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  2. 2 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  3. 3 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  4. 4

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  5. 5 Una experimentada paracaidista se suicida con un salto de 4.600 metros tras romper con su pareja
  6. 6 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  7. 7 Una madre clava un cuchillo accidentalmente en la cabeza a su hija de 3 años y la lleva al hospital caminando
  8. 8

    La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi
  9. 9

    Detenido el marido de Icíar Bollaín acusado de terrorismo por llevar una camiseta a favor de Palestina
  10. 10

    Los jueces abren la puerta a perdonar la deuda pública de los autónomos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno declara «zona catastrófica» territorios de 16 comunidades por incendios y danas

El Gobierno declara «zona catastrófica» territorios de 16 comunidades por incendios y danas