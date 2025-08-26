El Gobierno declara «zona catastrófica» territorios de 16 comunidades por incendios y danas

El Consejo de Ministros ha acordado este martes la declaración de «zonas afectadas por emergencia» a varios territorios correspondiente a 16 de las 17 comunidades ... autónomas, con la única excepción del País Vasco. Se trata de contingencias ocurridas entre el 23 de junio pasado y este lunes, provocadas por 113 incendios forestales y cinco danas (depresión aislada en niveles altos).

«Aunque el episodio de emergencia no ha concluido, es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años y que los daños personales en infraestructuras y en bienes públicos y privados, sin duda alguna, son elevados», ha explicado en rueda de prensa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la reunión del Consejo de Ministros.

Marlaska ha destacado la importancia de abrir el mecanismo de ayuda para los damnificados «cuanto antes para que puedan recuperar cierta normalidad», pero ha incidido en alusión a los incendios que la «emergencia aún no se ha dado por cerrada». «Estas instituciones van a tener en todo momento a su lado a su Gobierno y van a tener todas las ayudas necesarias para conseguir la mayor recuperación posible de las zonas afectadas por la catástrofe», ha garantizado.

En tres de los territorios más afectados por los incendios en agosto, Castilla y León, Galicia y Extremadura, se han quemado más de 300.000 hectáreas, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea de Copernicus.

Marlaska ha recordado que la última ha coincidido con la "ola de calor más intensa desde que hay registros con una temperatura media superior a los 4,6 grados a lo que es habitual en esta época del año y siendo la más larga de este periodo".

Además, ha repasado los medios y recursos movilizados por el Ejecutivo y ha trasladado, asimismo, a las familias de las personas fallecidas sus condolencias y el reconocimiento "a los miles de hombres y mujeres que están trabajando en una situación que, dada la duración de esta emergencia, llegan al agotamiento, a la extenuación pero que siguen ahí hasta el final", en alusión a efectivos de bomberos forestales, UME, agentes medioambientales, Protección Civil, policías locales, Ejercito, Guardia Civil, Policía Nacional y voluntarios, entre otros.