El Gobierno de Chivite descarta recurrir la sentencia del euskera María Chivite, en un acto oficial del Gobierno navarro. / EFE Impulsará una nueva normativa que garantice la seguridad jurídica enel acceso a los empleos de la Administración IVÁN ORIO PAMPLONA Martes, 22 octubre 2019, 18:31

Tres semanas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra hiciera pública la sentencia que anuló parte del decreto que premiaba el conocimiento del euskera en el acceso a puestos de trabajo de la Administración, el Gobierno de María Chivite confirmó este martes que ha descartado recurrirla y que apostará por la elaboración de una nueva normativa. En la resolución judicial, un varapalo a la política lingüística del anterior Ejecutivo cuatripartito liderado por Geroa Bai -hoy socio de los socialistas-, los jueces sostienen que varios puntos del reglamento constituyen una discriminación «que no se corresponde con los principios de racionalidad y proporcionalidad» que deben presidir los procesos de selección para la función pública.

Y es que el Ejecutivo de Uxue Barkos impulsó una iniciativa que consideraba como mérito el uso de la lengua vasca en las oposiciones para obtener una plaza en las zonas mixta y no vascófona de la comunidad -municipios en los que el castellano es prevalente y que quieren potenciar la extensión del euskera-. La Sala de lo Contencioso Administrativo entró al fondo del asunto y no sólo suspendió esa tabla de valoración del idioma, sino que también anuló otros preceptos del decreto vinculados con el blingüismo en impresos, comunicaciones, anuncios, publicidad, rótulos, despachos, folletos, vehículos oficiales y señalización en las carreteras. Lo hizo con el argumento de que la lengua «es un derecho del ciudadano y el órgano administrativo ha de amoldarse a tal derecho, y no a la inversa».

Tras analizar en profundidad el contenido de la sentencia, el Gabinete de la comunidad foral ha orillado la opción de elevar un recurso de casación y se ha decantado por trabajar en una norma diferente que garantice la seguridad jurídica «en todo lo que tiene que ver con las convocatorias de las OPE y concursos-oposición», según subrayó este lunes Chivite tras reunirse con el subdelegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti. «Tenemos un grupo de trabajo organizado para dar solución normativa a ese vacío legal que nos ha generado la sentencia, no sólo sobre el decreto foral del euskera de 2017 (el aprobado por Barkos), sino que nos retrotrae a decretos anteriores», explicó la jefa del Ejecutivo foral.

Las posibles soluciones tras la promulgación del fallo del Tribunal Superior había abierto un intenso debate en el seno del Gabinete de coalición. Por eso este lunes Chivite remarcó que «el Gobierno no va recurrir, y digo el Gobierno en su conjunto». Para Navarra Suma, «no resulta para nada tranquilizador» que el PSN «esté negociando» la redacción de una nueva normativa en materia de política lingüística con Geroa Bai. La coalición recordó a través de un comunicado que el grupo socialista votó en la pasada legislatura dos mociones a favor de la derogación del decreto del euskera ahora anulado parcialmente por los jueces.