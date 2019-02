El Gobierno baraja un arbitraje para persuadir al independentismo

El optimismo que del que hasta ayer mismo hacía gala el Gobierno en relación a los Presupuestos Generales del Estado se tornó hoy en pesadumbre tras oír al portavoz de Esquerra en el Congreso y leer el contenido de la enmienda de totalidad que la formación independentista presentó hoy contra su proyecto. La esperanza de los socialistas pasa ahora por disuadir al PDeCAT de que no siga los pasos de su socio en la Generalitat. Y para convencerle ha puesto sobre la mesa una oferta: la participación de una figura que supervise los avances que, eventualmente, puedan producirse en una mesa de partidos sobre el futuro de Cataluña.

El PSOE no utiliza la palabra «mediador», que siempre evoca a un conflicto entre dos partes y que es lo que desde hace meses venían reclamando los independentistas, pero la idea planteada se acerca bastante a esa exigencia. Aun así, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, argumentó hoy que lo que se propone es simplemente que haya alguien que «dé fe de lo que se habla», una suerte de «relator» y la vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, habló, de un «coordinador».En todo caso, ambos advirtieron de que aún no hay acuerdo al respecto. Y en el partido asumen que no será fácil que lo haya porque, aunque el PDeCAT lleva semanas instando a que se acepte la intervención de observadores internacionales, también reclama que la mesa de partidos sea de ámbito nacional y no exclusivamente autonómico.

Lo que finalmente se decida en los próximos dos días será crucial para determinar si la formación que dirige David Bonheví registra, como Esquerra, un veto a las cuentas públicas, aunque oficialmente los socialistas niegan que haya relación entre este asunto y la negociación de los Presupuestos.

Este viernes, 8 de enero, concluye el plazo para que las fuerzas parlamentarias puedan presentar sus propuestas de devolución, que han de votarse el miércoles 13. El problema para Pedro Sánchez es que ni siquiera le bastaría con que los herederos de Convergencia renuncien a presentar su propia enmienda de totalidad. Además, necesitaría que voten contra las de los otros grupos, que Esquerra retire la suya y que, como poco, se abstenga.

Las posibilidades de que el partido de Oriol Junqueras dé marcha atrás son, sin embargo, escasas y así lo admiten en la dirección del PSOE. El portavoz parlamentario de ese grupo, Joan Tardà, ni siquiera abrió hoy una rendija al cambio de postura durante la rueda de prensa en la que confirmó la presentación de su texto contra las cuentas. «Esto -llegó a decir- está muy debatido». La exigencia de que el Gobierno inste a la Fiscalía a retirar las acusaciones de rebelión contra los impulsores del proceso secesionista de 2017 es inamovible y el Ejecutivo, que como única respuesta apela una y otra vez al contenido social de los Presupuestos, no tiene margen de actuación posible en ese ámbito.

«ERC no puede defender a los pensionistas de día y alinearse con la derecha de noche -esgrimió casi a la desesperada Lastra-; desde ayer, los únicos que están contentos son el PP y Ciudadanos».