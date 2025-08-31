«Si gobiernan el PP y Vox se pondrá en tela de juicio el Concierto» Avisa de que «tocar»la actual arquitectura institucional sería «poner en jaque nuestro sistema de autogobierno»

Olatz Barriuso Domingo, 31 de agosto 2025, 00:26

¿Le dolió que Aitor Esteban expresara su preferencia por la conexión guipuzcoana, por Ezkio, del TAV conNavarra?

– También dejó clara la posición del partido, que es la marcada en la Asamblea General y que pasa por esperar a que estén todos los informes. Pero este debate está tapando lo fundamental: que esto no avanza. No hay un cronograma claro y necesitamos la unión con el eje mediterráneo. Es una necesidad imperiosa para el tejido productivo vasco.

– En un país tan pequeño, ¿tienen sentido estas disputas territoriales?

– Procuro hablar poco de esto, no quiero alimentar la polémica. De poco servirá que el Ministerio diga que la opción es una u otra si luego no está dispuesto a abordarlo con celeridad.

– El propio lehendakari pidió pensar en términos de país.

– En todos los partidos hay voces diferentes. Estoy convencido de que todos los que defendemos una u otra opción lo hacemos convencidos de que es lo mejor para el país. No tiene ningún sentido que la conexión con Euskadi, enlace natural con Europa, haya sido la última en abordarse. Esto solo obedece a intereses políticos de los sucesivos gobiernos centrales. De todos.

– ¿Hay duplicidades e ineficiencias en el ámbito foral?

– El entramado institucional responde bien a las necesidades y a la sociología del país, con instituciones muy cercanas al ciudadano. Eso es un valor, pero se puede trabajar para mejorarlo y es lo que estamos haciendo con el plan encabezado por el lehendakari.

– ¿Hay vértigo a abordar si tiene sentido tener tres Haciendas o si el Parlamento tiene algo que decir en fiscalidad?

– Las empresas nos lo dicen: tener tres Haciendas es un valor. Las declaraciones de Bildu fueron desacertadas y revelaron una pulsión centralista muy propia de ellos. La cercanía es un valor y nos obliga a ponernos de acuerdo. La fiscalidad es la base de la foralidad y nuestro sistema de autogobierno se basa en eso. Tocar todo esto sería ponerlo en jaque. Soy radicalmente contrario a tocar estas competencias, especialmente la fiscal. Si abres ese melón lo abres para todo.

– ¿El nuevo estatus ha quedado otra vez en un cajón?

– No. Hay voluntad de llegar a un acuerdo lo más amplio posible en Euskadi y ampliar el consenso del 79. Pero tiene sus ritmos y hay que hacerlo con discreción.

– ¿Antes de que se vaya Sánchez?

– Desde luego, si viene un Gobierno del PP yVox no va a haber posibilidad de avanzar en el autogobierno porque habrá una pretensión de recentralizar. Incluso, si hay un Gobierno del PP yVox se pondrá en tela de juicio el Concierto Económico. Y los que ahora en el PP se dan golpes de pecho defendiéndolo probablemente cambiarán de idea si necesitan a Vox. Ese sí es un verdadero peligro para Euskadi.

– ¿Las heridas de la pugna Ortuzar-Esteban están cerradas?

– La democracia es el mejor método de gobierno pero no el más sencillo. Cuando los procesos son realmente democráticos es normal que haya debate y confrontación. No hay heridas. Hay voluntad común de avanzar.

– ¿Se ve como candidato a alcalde de Vitoria?

– Me veo como diputado general de Álava, acabamos de cruzar el ecuador de la legislatura.

– ¿A usted le gustaría seguir en primera línea?

– No estamos todavía en esa clave, ya llegará el momento de hablar del futuro.