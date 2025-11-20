La gestión de la Ertzaintza abre una guerra entre el PP y el Ejecutivo Los populares vascos critican la «desastrosa» labor en seguridad y PNV y PSE le reprochan que cuestione siempre a la Policía autonómica

David Guadilla Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:54

La gestión de la Ertzaintza y los altercados que se han vivido en las últimas semanas, incidentes en los cuales los agentes se han visto superados en varias ocasiones, han derivado en una guerra abierta entre los dos socios de Gobierno –PNV y PSE– y el PP. Una fractura que volvió a escenificarse este jueves en el Parlamento vasco, donde los populares reclamaron al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que asuma «responsabilidades» por su «desastrosa» gestión y por los «fallidos» dispositivos desplegados por la Ertzaintza. Jeltzales y socialistas acusaron a los de Javier de Andrés de realizar un «cuestionamiento permanente» de la Policía autonómica con fines «electoralistas».

El origen del debate era una moción del PP centrada en el operativo desplegado por la Ertzaintza el 12 de octubre en Vitoria durante un acto de Falange. El texto de los populares instaba a Zupiria a ordenar la apertura de una investigación interna para «conocer y esclarecer» los motivos por los que se «generó un caos organizativo» y «no fue capaz de garantizar durante horas el orden público ni la seguridad de los propios ertzainas». El texto solo contó en el apoyo de Vox.

La parlamentaria del PP Ainhoa Domaica denunció que el operativo diseñado por la Ertzaintza «comparte» una serie de características con otros dispositivos «fallidos».

Entre esos aspectos, citó «la falta de efectivos, los llamamientos a ertzainas de una manera cuestionable, la improvisación, y la falta de criterio a la hora de dar instrucciones sobre el uso de la fuerza en circunstancias complejas».

Domaica afirmó que la gestión del PNV en materia de seguridad «es desastrosa» y aseguró que la dirección política de la Ertzaintza «está a la deriva». Ante esta situación, reclamó que se esclarezcan las «responsabilidades» pertinentes y que se adopten medidas para que estas situaciones no se repitan.

«Más efectivo»

La respuesta jeltzale la dio Jon Andoni Atutxa, quien recordó que en lo que va de año se han comunicado 9.130 manifestaciones y se han establecido 135 dispositivos especiales, de los que «la mayoría han pasado desapercibidos y han funcionado correctamente». Atutxa acusó a la parlamentaria del PP de defender un modelo policial «de tipo más ofensivo» y subrayó que «para que una policía sea más efectiva, no tiene que ser más violenta».

Desde el PSE-EE, Miren Gallastegui recordó a Domaica que el consejero de Seguridad ya realizó «un ejercicio de autocrítica importante» sobre el dispositivo de la Ertzaintza diseñado para el 12 de octubre en la capital alavesa y denunció su «desfachatez», al pretender dar la imagen de que defiende a la Ertzaintza, cuando en realidad se dedica a «ponerla en constante tela de juicio» y a utilizar a la Policía autonómica «para sus intereses partidistas».