PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E encauzan un acuerdo en Navarra que confían en cerrar este viernes La reunión de PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E se ha prolongado durante cuatro horas. / Jesús Caso Las cuatro formaciones solo tienen pendientes algunos flecos en el capítulo de autogobierno. Los partidos coinciden en que este avance es decisivo para consolidar las opciones de un Gobierno que necesitaría la abstención de EH Bildu BEATRIZ ARNEDO Viernes, 5 julio 2019, 09:20

En cuatro días han conseguido cerrar un programa de gobierno para la legislatura. Los socialistas navarros, Geroa Bai, Podemos e I-E cerrarán el acuerdo que este jueves por la noche coincidieron en llamar «preacuerdo» cuando sea ratificado por sus respectivas formaciones políticas. Es el primer y decisivo paso para llevar a la investidura como presidenta a María Chivite, candidata del PSN. «Entendemos que es un avance muy importante que encamina definitivamente el acuerdo a 23 parlamentarios (la Cámara foral tiene 50 escaños) que quiere conformar un gobierno progresista, plural y feminista liderado por María Chivite», ha recalcado el secretario de Organización de los socialistas navarros, Ramón Alzórriz.

Las negociaciones se han prolongado hasta las pasadas las nueve y media de la noche. Tras el trabajo que desde el lunes realizaron las siete mesas de trabajo que crearon los cuatro grupos para redactar el programa en otras tantas áreas, los acuerdos y los desacuerdos se llevaron a una mesa general formada por dirigentes de las cuatro formaciones. El objetivo era cerrar un programa de gobierno. Así lo hicieron en los distintos ámbitos hasta que llegaron al tema del autogobierno. Al haber una nueva propuesta, lo pospusieron para este viernes por la mañana, junto a la negociación de las normas con las que funcionará ese 'pacto a 23'.

El preacuerdo que alcanzarán este viernes los cuatro partidos sobre el programa de gobierno no supone que hayan llegado a pactos en todas las áreas. El programa recogerá también aspectos en los que no han alcanzado un consenso, como puede ser la política lingüística o el corredor ferroviario de alta velocidad, entre otros temas que no quisieron concretar. Los darán a conocer cuando hagan público el programa. «Hay acuerdos más inesperados que desacuerdos esperables», ha afirmado Koldo Martínez, de Geroa Bai.

La portavoz de I-E, Marisa de Simón, destacó que era lógico que hubiese habido también diferencias en un preacuerdo que calificó como «programa de mínimos». «Por supuesto que es de mínimos, somos fuerzas diferentes».

Por su parte, Mikel Buil, de Podemos, ha indicado que el acuerdo recoge objetivos sociales relevantes. «El grado de acuerdo es importante, y el grado de desacuerdo está tasado», ha asegurado.

Sin Chivite y Barkos

A la reunión vespertina, que se ha celebrado en el Parlamento, no asistieron ni la candidata del PSN, María Chivite, ni la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos. El encuentro ha comenzado a las 17.30 y se ha prolongado cuatro horas. Han acudido 14 personas. Por los socialistas han estado Alzórriz, Jorge Aguirre y Javier Remírez. Por parte de Geroa Bai han acudido Unai Hualde, Koldo Martínez, María Solana e Itziar Gómez. La delegación de Podemos ha estado formada por Eduardo Santos, Ainhoa Aznárez, Mikel Buil y Patricia Ruiz. Por último, la delegación de I-E ha esatdo compuesta por Marisa de Simón, Txema Mauleón y Carlos Guzmán.

El objetivo de los cuatro grupos es cerrar un preacuerdo y que lo ratifiquen sus respectivas formaciones políticas. De esa manera, tendrán adelantada buena parte de la tarea que retomarán tras los sanfermines. La intención de los negociadores es hacer un parón durante las fiestas.

Con el acuerdo de programa en la mano, el siguiente paso será concretar el futuro Gobierno que presidiría María Chivite. Geroa Bai quiere un ejecutivo de coalición, mientras los socialistas son partidarios de formar un gabinete en solitario, con perfiles técnicos e independientes.

En torno al pacto hay todavía muchas incógnitas. Una de ellas, la última palabra de la dirección federal del PSOE, sobre todo mientras la investidura de Pedro Sánchez esté en el aire. Otro escollo es que este Gobierno no tendría mayoría absoluta, por lo que requiere de al menos la abstención de EH Bildu para echar a andar.