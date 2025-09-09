El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimosexta etapa de la Vuelta a España, en directo
Álvaro García Ortiz Europa Press

García Ortiz no contempla dimitir y confía en probar su inocencia en el juicio en el Supremo

El imputado ha venido defendiendo desde el principio que que «no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:09

Álvaro García Ortiz no contempla, ni remotamente, dimitir, la única fórmula legal existente para apartarle de su cargo de fiscal general del Estado. La «esperada» ... decisión del juez instructor del Supremo Ángel Hurtado de sentarle en el banquillo por la filtración de datos del procedimiento contra el novio de Isabel Díaz Ayuso no ha hecho cambiar de opinión al máximo responsable del Ministerio Público, quien desde que el pasado octubre fuera encausado en este procedimiento ha defendido que seguirá en el puesto porque «no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  3. 3

    El agradecimiento de Maialen a un conductor de Bizkaibus: «Tenía miedo y él me tranquilizó»
  4. 4

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  5. 5

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  6. 6

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  7. 7 La mejor vaca de España es de Sopuerta
  8. 8 Brasas en el centro de Algorta
  9. 9

    El 42% de los alumnos vulnerables deberían cambiar de colegio para evitar la segregación
  10. 10

    Varios individuos intentan robar herramientas en la nueva pastelería Don Manuel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo García Ortiz no contempla dimitir y confía en probar su inocencia en el juicio en el Supremo

García Ortiz no contempla dimitir y confía en probar su inocencia en el juicio en el Supremo