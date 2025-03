Garamendi advierte de que no le gusta el «relato» sobre la reforma fiscal en Euskadi

Tras el descontento expresado por Confebask, también la patronal española tuerce el morro ante la reforma fiscal que PNV y PSE-EE sacarán adelante en ... Euskadi gracias al acuerdo con Podemos. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este lunes que no le gusta «el relato» que «algún partido» está haciendo en torno a la modificación tributaria al plantear que «es malo que una empresa gane dinero». El empresario vizcaíno, en todo caso, ha asegurado que esperará a conocer «la letra pequeña» de los cambios en el régimen impositivo.

En líneas generales, los sectores empresariales no están contentos con una reforma fiscal que perjudicará sobre todo a las grandes compañías. No en vano, una vez que se apruebe en las tres Juntas Generales, verán incrementado el tipo mínimo efectivo del Impuesto de Sociedades del actual 17% al 19% en el caso de que no mantengan ni creen empleo ni realicen inversiones. También subirá de forma escalonada desde el 24% hasta el 28% el tipo sobre beneficios extraordinarios a partir del 35% de la media de los tres ejercicios anteriores.

Confebask ya salió al paso para advertir del «castigo» que supone para el mundo empresarial. «Es una decisión más política que otra cosa, con la que no se están midiendo las consecuencias sobre la economía y sobre las empresas», apuntó su presidenta, Tamara Yagüe, quien confesó el «desánimo» entre los empresarios vascos. La patronal española, por su parte, no ha querido ir tan allá por el momento, aunque sí ha exteriorizado cierto nivel de descontento. Por lo pronto, Garamendi, en un foro de 'Dato Económico' en Vitoria, ya ha exteriorizado sus dudas sobre el «relato».

En opinión del líder de la CEOE, hay quien pretende «aprovecharse del relato» sobre la reforma fiscal y ha denunciado que «no es bueno decir 'qué malo es que una empresa gane dinero'». «Yo creo que es buenísimo que Mercedes, Michelin o todas las empresas del Valle de Ayala ganen muchísimo dinero», ha planteado. Ha añadido que cuanto más beneficios logren, «mejor empleo va a haber, más inversiones va a haber y todo funcionará mejor para todos», puesto que irán destinados a «los trabajadores, los impuestos, los accionistas y la inversión».

Garamendi ha aprovechado su intervención para responder a las declaraciones de Andoni Ortuzar, presidente saliente del PNV, quien este domingo en una entrevista en Grupo Noticias advertía que «los ámbitos altos» de Confebask se están «contagiando demasiado de los usos y maneras» de la CEOE. Su líder ha dicho tener una «mágnifica relación» con el dirigente jeltzale, que interpreta este tipo de declaraciones «desde el humor» y que, de hecho, no vree que Ortuzar «piense» realmente lo que llegó a decir.