Segunda jornada del juicio «Era como si nos estuviesen fusilando», asegura la mujer que socorrió a Iñigo Cabacas Imagen de la segunda sesión del juicio. / Manu Cecilio La testigo de la acusación que atendió al joven cuando recibió el pelotazo afirma que la Ertzaintza convirtió «una fiesta en un infierno» DAVID S. OLABARRI Martes, 16 octubre 2018, 15:58

La segunda jornada del juicio del 'caso Cabacas' ha estado reservada para la declaración de diez testigos, 9 de ellos convocados por la acusación particular que representa a la familia del aficionado del Athletic fallecido por un pelotazo de goma en 2012. Entre ellos, han dejado su testimonio amigos de Iñigo que estaban en el momento de la carga, una vecina, un conductor de autobús que presenció los incidentes (el único propuesto por las defensas) y una chica catalana que atendió al joven basauritarra cuando cayó desplomado al suelo. En líneas generales, la gran mayoría de los testigos ha cuestionado abiertamente la actuación de la Ertzaintza en el callejón de María Díaz de Haro.

El relato de los momentos previos a la carga trazado por los testigos de la acusación es el siguiente: aquel día predominaba un ambiente festivo después de que el Athletic hubiese ganado al Schalke 04. Hubo una pelea entre dos personas en el callejón, pero nada demasiado grave. Después llegaron las furgonetas de la Ertzaintza. La gente no entendía por qué. Solo una persona ha dicho que vio a alguien lanzar una botella a los policías antes de los disparos. Otro, en cambio, ha dicho que se bajaron y empezaron a cargar sin más. Pero todos han coincidido en que los lanzamientos de botellas fueron residuales y que, en ningún caso, justificaron lo que allí ocurrió. El chófer del autobús, en cambio, ha asegurado que cuando pasó por María Díaz de Haro se encontró con algo parecido a una «guerra», que le empezaron a caer objetos desde el callejón, que sonaban como «zambombazos» y que tuvo miedo por su integridad física.

La declaración de Laia Caballer, la chica que atendió a Iñigo en el suelo, ha sido la más contundente. Según ha explicado, aquel día estaba en Bilbao porque iba a conocer a la familia de su expareja, que también ha declarado en el juicio por videoconferencia. Fueron a la plaza de María Díaz de Haro a ver el partido. Allí había muchísima gente. Niños y familias. En un momento dado ve unas «hostias». «No le llamaría una pelea». Un hombre tumbó de una bofetada a otra persona, le pegó una patada en el suelo y le hizo un corte. Un amigo le ayudó a levantarse y se lo llevó. «No pasó nada más. La gente siguió a lo suyo», ha dicho en referencia a la pelea que en principio motivó la movilización de furgonetas de la Ertzaintza.

De pronto, llegan los vehículos policiales. Escuchó unos frenazos. Laia pregunta si «pasa algo». Le dicen que esto es normal. «Y al momento empezaron a escucharse disparos. Y de repente boom, boom, boom. Disparos, disparos, disparos...», relata. Aquello pasó de ser «una fiesta» a convertirse en un «infierno». Dice que solo vio lanzar una «botellita de plástico» cuando los agentes ya habían disparado 15 o 20 veces. Disparos en horizontal. Sobre todo de un agente, vestido de rojo, que se cubría con la puerta y volvía a cargar. «La actitud era como si estuviesen fusilándonos», ha subrayado.

«Ves a un policía y te da miedo»

Después vio unas piernas en el suelo. Era Iñigo. Ella es socorrista y trató de ayudarle. Le hablaba. Miró a ver si respondía a algún estímulo, pero Iñigo convulsionaba. Tenía un coágulo del tamaño de un puño en la cabeza y sangraba de un oído. Tapó sus heridas con dos bufandas del Athletic. Su amiga Itsaso vino ayudarla. Trataba de buscarle el pulso. «Pero como no paraban los disparos, no podía», ha explicado. Ella acercó su cara a su nariz y sus gafas se cubrieron de vaho. Respiraba.

La ambulancia tardó en llegar unos 15 minutos. Los disparos seguían, pero ya en el callejón que conecta con Pozas. Le preguntó a la sanitaria por qué habían tardado tanto. Y le contestó que la Ertzaintza no les «dejaba pasar».

Con las manos todavía «llenas de sangre», Laia, afirma, se dirigió hacia un ertzaina que estaba junto a un árbol de la plaza para pedirle su número de placa. «Y me dijo: 'Si no quieres terminar como el del suelo, lárgarte de aquí'. No entendía nada. Para mí hasta entonces la Policía eran unas personas que estaban para ayudar al ciudadano. Han roto la vida a muchísima gente. Ya no andas tranquila por la calle. Ves a un policía y te da miedo. Te están matando y te amenazan por pedirles el número de placa», ha relatado entre lágrimas.