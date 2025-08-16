El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos

Decenas de vecinos y personas pertenecientes al ámbito de la política han acudido esta mañana a rendir tributo a Javier Lambán -quien falleció ayer como ... consecuencia de un cáncer contra el que llevaba luchando desde 2021- en su despedida, que ha tenido lugar en Ejea de los Caballeros -su pueblo natal-.

La ceremonia civil del que fuese presidente de Aragón durante ocho años, además, ha reunido a rivales políticos como la actual líder del PSOE en la comunidad, la ministra y portavoz del Gobierno Pilar Alegría -quien, precisamente, reemplazó al frente del partido regional a Lambán el pasado año-, y el presidente de la Región, el popular Jorge Azcón.

Las muestras de dolor y afecto a la familia han sido constantes. También han estado presentes Emiliano García-Page, presidente de Castilla La Mancha -el varón que más ha criticado a Pedro Sánchez junto a Lambán en los últimos años y con quien este mantenía una estrecha amistad-, Rebeca Torró, la secretaria de Organización del PSOE desde el 'escándalo Cerdán', y Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón, entre otros.