El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La web de EL CORREO ofrece la retransmisión en directo del Txupinazo
La ministra de Educación, Pilar Alegría, a su llegada al tanatorio del expresidente de Aragón Javier Lambán EFE

El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos

Numerosas personalidades despiden al expresidente de Aragón en Ejea de los Caballeros

C.P.S.

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:03

Decenas de vecinos y personas pertenecientes al ámbito de la política han acudido esta mañana a rendir tributo a Javier Lambán -quien falleció ayer como ... consecuencia de un cáncer contra el que llevaba luchando desde 2021- en su despedida, que ha tenido lugar en Ejea de los Caballeros -su pueblo natal-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  3. 3

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  4. 4

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  5. 5

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  6. 6

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  7. 7

    Trump cree que Zelenski y Europa deberán involucrarse para buscar la paz tras la frustrada reunión con Putin
  8. 8

    Las comparsas insisten en defender a los manteros frente a la Policía
  9. 9

    Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo
  10. 10

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos

El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos